A szellemi tulajdon védelmében lép fel az Egyesült Államok Kínával szemben

A politikai-üzleti napilap értesülései szerint az amerikai kormányzat arra szeretné rászorítani Pekinget, hogy tegyen érdemleges lépéseket a szellemi tulajdon eltulajdonítása ellen és könnyítse meg amerikai vállalatok bejutását a piacaira.



A lap internetes kiadásában megjelent cikk szerint a Trump-adminisztráció azt fontolgatja, hogy egy kevéssé alkalmazott amerikai kereskedelmi törvényt igénybe véve a jövőben nyomozást indíthasson annak kivizsgálására, vajon Kínának a szellemi tulajdon védelmére irányuló politikája "tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak" minősül-e. A törvény alkalmazása, a The Wall Street Journal szerint, megnyithatja az utat kínai exportőrök ellen foganatosítandó szankciók és fejlett amerikai technológiák kínai cégekhez, vagy amerikai-kínai vegyesvállalatokhoz történő transzferjének szigorítása előtt is.



A The Wall Street Journal megjegyzi: Kína kereskedelmi gyakorlata és húzódozása piacainak nagyobb megnyitásától az elmúlt években felbosszantotta az amerikai vállalatokat, amelyek keményebb kereskedelempolitikát követelnek Kínával szemben. A lap értesülései szerint sok amerikai vállalatvezető már panaszt tett a Trump-kormányzatnál, hogy nem lép fel eléggé határozottan bizonyos területeken, így például a szellemi tulajdon védelme érdekében sem.



Az elégedetlenség a kínai gazdasági expanzióval párhuzamosan erősödött, kivált amióta Peking az informatikai és szoftverszektorban erősebb versenytárssá vált a nemzetközi színtéren.



Az üzleti lap úgy véli, a Fehér Ház most két lehetőség között őrlődik: vagy a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) tesz panaszt, vagy maga hoz büntető intézkedéseket a WTO engedélye nélkül. A lap értesülései szerint az elnök tanácsadói inkább az egyoldalú intézkedések hívei.



A Fehér Ház a lap kérésére sem kívánta kommentálni az információkat.