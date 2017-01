A Rába több mint 3 milliárd forint támogatást nyert beruházásokra

A közleményben emlékeztetnek, hogy a vállalat közgyűlése már 2016-ban jóváhagyott egy jelentős értékű technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási programot a futómű üzletágra.



A fejlesztés célja a kulcstermékek előállítási technológiájának modernizálása, valamint a hatékonyság és a minőség javulása mellett a kibocsátás növelése. E programot két másik üzletággal egy mintegy 12,4 milliárd forint értékű projektté egészítették ki, és sikeres pályázatot nyújtottak be a nagyvállalatokra szabott beruházási támogatási programra. Az elnyert támogatás leányvállalatonként és telephelyenként eltérő mértékű - 25 és 35 százalék közötti -, értéke csoportszinten mintegy 3,2 milliárd forint. A program a technológia modernizálása mellett tartalmazza a kapcsolódó infrastrukturális, logisztikai és szerszámozási fejlesztéseket is. A berendezések és eszközforrások beszerzésére irányuló szerződéseket már aláírták.



A vállalat várakozása szerint a technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program során a Rába piaci részesedése és a globális járműiparban betöltött szerepe tovább erősödik. A fejlesztések zárásával a tervek szerint minden második-harmadik európai tehergépjármű Rábánál gyártott mellső tengellyel gördül le a szerelőszalagokról - írja közleményében a társaság. A Rába Magyarország egyik legnagyobb járműipari vállalata, három stratégiai üzletága tehergépjárművek, mezőgazdasági és földmunka-gépek számára gyárt futóműveket, ezenkívül járműalkatrészeket és speciális járműveket állít elő. A vállalat legutóbbi tőzsdei gyorsjelentése szerint a csoport árbevétele és EBITDA-eredménye is csökkent tavaly az első kilenc hónapban, a harmadik negyedév adatai azonban javulást mutattak. A nemzetközi pénzügyi és számviteli szabályok (IFRS) szerint kimutatott első háromnegyed évi 29 milliárd forintos árbevétel 12, a 2,4 milliárdos EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 13 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, a 802 millió forintos üzemi eredmény 22,4, a 6,3 milliárdos bruttó eredmény 6,4 százalékos csökkenést jelez.



A harmadik negyedév 8,5 milliárdos érbevétele 0,5, az 541 milliós EBITDA 18,2 százalékkal haladja meg a bázisidőszaki adatot. A 19 millió forintos üzemi eredmény 116,6, az 1,8 milliárdos bruttó eredmény 1 százalékos javulást jelez. A győri székhelyű Rába Járműipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A részvény záróára pénteken 1156 forint volt, hétfőn több mint 4 százalékkal nőtt az árfolyama, 1200 forint felett forgott a papír. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 1380, legalacsonyabb pedig 1112 forint volt.