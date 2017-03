A németeknek bejönnek a magyar borok

Czerván György a március 19-21. között Düsseldorfban megrendezett Prowein szakkiállítás magyar borestjén ismertette, hogy az évi 2,5-3 millió hektoliternyi magyarországi bortermés 37 földrajzi árujelzővel kerül forgalomba.



Az FM közleménye szerint a magyar borokról és a magyar kiállítók színvonalas részvételéről a világ legnagyobb borászati és égetett szesz szakkiállításának projektigazgatója is elismerően szólt.



A minisztérium ismertette, hogy az államtitkár az értékesítési lehetőségekről is tárgyalt Düsseldorfban, ennek eredményeképp az egyik legnagyobb helyi üzletlánc még az idén növelheti a magyar borok forgalmazását.



Czerván György a Gelsenheimi Borászati Egyetem docensével is egyeztetett arról, hogy - a tavalyi sikeres borkóstoló után - idén is bemutatkozhassanak a magyar termékek az intézményben. Az egyetemi rendezvényt az FM is támogatja - olvasható a közleményben.



A düsseldorfi Prowein szakkiállításon az idén több mint 6300 kiállító vesz részt 60 országból, köztük 400 égetett szesz specialitással. A kiállításon idén 20 magyar borászat vesz részt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. közösségi standján.