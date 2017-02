A Márkaszövetség szerint nem silányabbak a termékek, mint küldföldön

Ausztriában lágyabb és krémesebb a Nutella;

roppanósabb a Manner nápolyi;

sűrűbb és finomabb a puding és a joghurt;

jobb minőségű aromákkal és 0,6 százalékkal kevesebb cukorral készül a Coca-Cola;

kakaósabb a Nesquik kakaó;

2 százalékkal több tonhal van a Rio Mare tonhalban;

a Knorr zacskós húslevesnél 12 grammal több por jut egy zacskóba, mint Magyarországon;

a Knorr carbonaraporban pedig van sajt, háromféle is, míg a magyar változatban egy sincs.

A cikk szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nemrég 24-féle azonos, vagy nagyon hasonló termékmintát hasonlított össze érzékszervi tulajdonságaik, összetételük és a jelölésük alapján. A lap felidézi: Gabriela Matecná szlovák földművelésügyi miniszter azbejelentette, hogy az Európai Bizottság elé terjesztik az ügyet.A magyar agrártárca szerint is az érintett tagállamok összefogásával, uniós szinten kell kezelni a problémát. Megjegyezték, az élelmiszer-minőség kettős mércéjével az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának tavaly májusi ülésén is foglalkoztak, ahogy a visegrádi országok tavaly áprilisi találkozóján is felmerült a téma - olvasható a lapban.Magyar részről elhangzott, hogy mivel a jogi környezet nem a legkedvezőbb, a probléma megoldását elsősorban a vásárlói tudatosság erősítése jelentheti. A nagyvállalatok megkülönböztető tevékenységére fel kell hívni a fogyasztók figyelmét, a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködését pedig erősíteni kell a tagállamok között - írja a Magyar Idők.Az Index megkérdezte a Nébihet ezekről a vizsgálatokról. A hivatal elmondta, hogy időszakonként elmennek bevásárolni ugyanazokhoz a szupermarketláncokhoz (Spar, Aldi, Metro, Lidl) Ausztriában és Magyarországon is, azt vizsgálva, hogy mennyire tér el az áru a határ két oldalán. A hatóság viszonylag hosszú és részletes listát küldött a portálnak arról, hogy milyen különbségeket találtak. A legtöbb terméknél nem találtak nagy összetételbeli eltérést, egyszerűen csak nem volt olyan finom, amit a magyar polcokra küldtek a cégek, de volt olyan készítmény, amelynek magyar változatából egész összetevők hiányoztak.A Nébih levele szerint:Kávéban viszont valamiért verjük az osztrákokat, legalábbis a Nébih tesztje szerint az itthon kapható Lavazza és a Segafredo kávék jóval előrébb végeztek a kedveltségi listán.Az eltérő tárolás, más lejárati idő vagy az eltérő fogyasztói szokások miatt lehet különbség a magyar és osztrák boltokban kapható, ránézésre ugyanolyan márkájú termékek között, nem azért mert a cégek a vacakabb árut hozzák Magyarországra a multinacionális élelmiszeripari cégek - összefoglalva így reagált a Magyar Márkaszövetség a hírre - írta meg február 17-én az Index Azt írják, hogy a fogyasztási cikkeket gyártó cégeket tömörítő Márkaszövetség közleménye szerint a magyar hatóság vizsgálatai többnyire semmiféle érdemi különbséget nem állapítottak meg a Magyarországon és más országokban forgalmazott élelmiszerek összetevőiben, hiszen a márkatermékek túlnyomó többségét általában ugyanabban az üzemben, azonos alapanyagokból, azonos receptúrával készítik.A Márkaszövetség szerint az sem teljesen kizárt, hogy mégis különböző országokban, különböző gyártósoron, máshonnan származó alapanyagokból készült termék került a magyar boltba, mint az osztrákba.De legyen szó bármelyik lehetőségről is, de a felelős gyártók mindig a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az összetevők pontos feltüntetésével tájékoztatják termékeik tartalmáról a fogyasztókat.- írják közleményükben.