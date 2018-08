A magyarországi környezetnek és a társadalomnak köszönhető ,,a siker képlete"

Magyarország vonzó befektetési célpont

Fotó: MTI

Újra felsőbb szintre emelkedhetnek a gazdasági kapcsolatok

A két kormány folytatja a párbeszédet

Folyamatosan bővülnek az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok. Üzleti missziók is működnek azért, hogy újabb befektetők érkezzenek Amerikából. Eric Stewart, az Amerikai–Magyar Üzleti Tanács elnöke az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a tanács célja, hogy a Budapesten kívül megtalálható amerikai felső vezetők találkozzanak a magyar kormány képviselőivel, és hogy kapcsolataik erősödjenek. - írja a hirado.hu Fontos beszélni az együttműködési és befektetési lehetőségekről – hangsúlyozta az elnök.Eric Stewart szerint folyamatosan fejlődik a magyar-amerikai kapcsolat, egyre több amerikai vállalatot vonzanak a térségbe. Idén tizenhárom, 2017-ben pedig nyolc vállalat döntött úgy, Magyarországon fektet be. „Ennél jobb bókot nem is kaphat egy ország, hogy egyre több amerikai vállalat invesztál itt. Ez jelzi, hogy Magyarország nagyon jól teljesít, és sikeresek a hazai vállalatok is" – mondta.Magyarország vonzó az amerikaiak számára, hiszen nagyon alacsony a munkanélküliség, jó minőségű a munkaerő, mérsékeltek, alacsonyak az adók, és jól növekszik a bruttó hazai termék (GDP).Ezek mind remek tényezők – hangsúlyozta Eric Stewart, majd hozzátette: a legfontosabb, hogy a magyar lakosság kedveli az amerikaiakat, így egy olyan környezet jön létre, amelynek köszönhetően egyszerűen jön létre a siker képlete.A tanács 2016-os megalakulása óta minden évben megrendezik a USHBC Budapest Business Missiont, amelynek a célja, hogy a magyar kormány és az amerikai üzleti közösség között aktív párbeszéd jöhessen létre. Eric Stewart úgy fogalmazott: idén is szeretettel várják a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, de bíznak benne, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vesz majd a találkozón. Továbbá tiszteletét teszi az Amerikai Kereskedelmi Kamara és David B. Cornstein, az USA magyarországi nagykövete is.Eric Stewart szerint jó hír, hogy egyre inkább javulnak Magyarország és az Egyesült Államok között a gazdasági kapcsolatok. Kifejtette: bár George W. Bush elnöksége idején kiváló kapcsolatban álltak az országok, az elmúlt évek során ez nem így volt. Donald Trump amerikai elnök és David B. Cornstein is azt vallja, újra felsőbb szintre emelkedhetnek a két ország közötti kapcsolatok – tette hozzá.Szijjártó Péter korábban úgy fogalmazott: új fejezet nyílhat a két ország kapcsolatában. A tanács elnöke erre úgy reagált, jó hír, hiszen Magyarország az USA egyik legjobb barátja az egész világon. A külügyminiszter kijelentése üzleti szempontból azt jelenti, hogy a két kormány továbbra is folytatja a párbeszédet, és mélyítik kapcsolatukat, még több lehetőséget létre hozva a siker érdekében.Magyarországon az Orbán-kormány kiemelt célja volt, hogy az év közepén elkészüljön a költségvetés, ami világos jövőképet adhat a nemzetgazdaság szereplői előtt – hangzott el a műsorban.Eric Stewart szerint fontos tudni azt, hogy mibe fektet be egy kormány, legyen az honvédelem vagy a gyógyszeripar. Ezzel jelzéseket adnak a külföldi partnereknek és a lehetséges befektetőknek, hogy milyen prioritásokkal rendelkezik az állam. Ezáltal megfelelő vállalatokat tud bevonzani, gyarapítva az amerikai–magyar gazdasági együttműködést – hangsúlyozta az Amerikai–Magyar Üzleti Tanács elnöke az M1-en.