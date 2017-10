A legrosszabbul fizetett ágazatokban nőttek a legjobban a bérek

Magyarország nagy munkaerőhiánnyal küzd, több ágazatból is sorban érkeznek a hírek arról, hogy ezernyi alkalmazottat akár azonnal felvennének. Néhány iparágon belül évek óta gyarapodik a betöltetlen állások száma, miközben óriási kereslet és verseny alakult ki a munkavállalók iránt. Autána járt, hogy milyen hatással volt mindez a dolgozók bérére.állásportál által működtetett Fizetesek.hu bérfelmérés legújabb kutatásából kiderült, hogy a legnagyobb hiánnyal küzdő területeken - bár az elmúlt évekhez képest növekedtek az átlagbérek, de még mindig – a fizetések messze elmaradnak a húzóágazatoktól. A legjobban továbbra is a legnépszerűbb kategóriákban, tehát az IT, a telekommunikáció és a pénzügy területén fizetnek, miközben a vendéglátóipar, az egészségügy vagy éppen az oktatás a legrosszabbul fizetettek közé tartozik.Az: azok a munkavállalók, akik ilyen cégeknél dolgoznak, átlagosan bruttó 470 ezer forintot keresnek. A második helyen a tanácsadó és konzultációs cégek állnak a maguk 450 ezer forintos átlagbérükkel, míg a telekommunikáció és távközlés területén átlagosan 440 ezer forintot fizetnek a dolgozóknak. Havi bruttó 400 ezer forint felett keresnek a bankoknál, biztosítóknál, egyéb pénzügyi vállalatoknál valamint a kutatás és fejlesztés területén.közé bekerült még az autó- és járműgyártás, a papírtermékek gyártása, a vegyi- és gyógyszeripar valamint az energetika.A vendéglátóiparon belül például havi bruttó 200 ezer forint az átlagbér, a szociális ellátásban 216 ezer, a szállodaiparban valamint a postai és futárszolgálatok területén 240 ezer forint. Az iskolákban átlagosan 245 ezer forintot fizetnek, a kórházakban 250 ezret, a kiskereskedelemben pedig 280 ezret.A szintén nagy munkaerőhiánnyal küzdő feldolgozóipar (340 ezer forint), az építőipar (315 ezer forint) és a logisztika (312 ezer forint) a középmezőnyben helyezkedik el.A Fizetesek.hu arra is kíváncsi volt, hogy mely ágazatokban növekedtek egy év alatt a legjobban a bérek. A felmérésből kiderült, hogy a fent leírtak ellenére: a szociális ellátás területén például 25 százalékos növekedés történt, hiszen 1 évvel ezelőtt még 175 ezer forint volt ott az átlag. A vendéglátóiparban 18 százalék, a szálláshelyeken és az építőiparban pedig 16 százalék. A postai és futárszolgáltatóknál valamint a kiskereskedelemben átlagosan 15 százalékkal lehet idén többet keresni. Nagy ugrás történt még a fafeldozás és bútorgyártás (19 százalék) valamint a közlekedés és logisztika (16 százalék) területén is. Az egyébként is jól fizetett ágazatok közül a biztosítócégeknél valamint a kutatás-fejlesztésen belül volt jelentős növekedés.