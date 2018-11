A kiskereskedelemben nem száraz a november

Nem tükröződik a száraz november a hazai kiskereskedelem forgalmában: értékben 13, míg mennyiségben 12 százalékkal ugrott meg az égetett szeszek iránti kereslet 2017 októberéről novemberre. Tavaly novemberben 7 és fél milliárd forint értékben vásároltunk másfél millió liternél is több röviditalt, ez 12 százalékos értékbeli növekedés 2016 novemberéhez képest, derül ki a Nielsen kiskereskedelmi indexéből. A töményitalok toplistájának élén a gyomorkeserű, a vodka és a pálinka áll. Az index a vendéglátóipari-egységekben realizálódó forgalmat nem méri.



A „száraz november" kezdeményezésével szembemennek a magyarországi kiskereskedelmi adatok: a hónap során mind értékben, mind mennyiségben felívelő pályára áll az égetett szeszek forgalma, ami a karácsonyi időszakban, decemberben jár csúcsra. Ekkor az átlagos havi költések kétszeresét is otthagyjuk a boltokban. A tendencia évek óta változatlan: míg 2015 novemberében 6 és fél milliárd forint értékben vásároltunk másfél millió liter töményet, addig 2017-ben már hét és fél milliárdot költöttünk a kategóriára.



Éves szinten 2017-ben 84 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok égetett szeszt, ez 10 százalékos értékbeli növekedés mellett közel 19 millió liter töményitalt jelent.



Nem aprózzuk el a méretet sem: a 0,5-0,69 literes viszi a prímet, értékben 35 százalékot hasítva ki a teljes piacból, de szorosan a sarkában vannak a 0,7-0,99 literes palackok is (33%). Ez utóbbi kiszerelés 2016-ról 2017-re kétszámjegyű értékbeli növekedést produkált a kiskereskedelemben. Az azonnali fogyasztású minipalackok (0,2 liternél kisebb formátumok), köznyelven „tüskék", 14 százalékot visznek, és éves összehasonlításban több mint ötödével nőtt értékbeli forgalmuk.



Az ország „szesztérképe" a következőképp alakul: Budapest és környéke gurítja le a torkán az összes, boltban megvásárolt tömény értékének 37 százalékát, a „legszárazabb" pedig a délnyugat-magyarországi régió, ami az értékbeli forgalom mindössze 10 százalékát teszi ki.



A kisebb alapterületű, 200 négyzetméter alatti boltokban realizálódik az értékbeli forgalom több mint egyharmada (itt jellemzően a kis kiszerelések mennek nagyot), míg a 400 négyzetméteresnél nagyobb boltok viszik el az értékbeli forgalom több mint felét.



„Tartja vezető pozícióját az égetett szeszek között a gyomorkeserű és a vodka, együttes értékbeli forgalmuk a teljes piac több mint felét viszi el" – mondta Vargyas Szilárd, a Nielsen ügyfélkapcsolati vezetője. „Mennyiségben erőteljesen jön fel a whisky és a gin, mindkét kategóriánál kétszámjegyű növekedést regisztráltunk."



A kereskedelmi márkák helyett a „névre" megy a magyar égetettszesz-vásárló: az értékbeli forgalom közel kilenctizede gyártói márkás. Ugyanakkor a sajátmárkás tömény stabilan őrzi piaci részesedését, ami jelenleg 14 százalék.