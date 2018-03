A kajszi- és őszibarackok sínylették meg leginkább a múltheti fagyot

Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács gyümölcsfőbizottságának elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta, a felmért rügykárokból kiderült, a kajszi- és az őszibaracknál már most számolhatnak a gazdák termésveszteséggel.



Az elnök a lap szombati számában kifejtette: ahol az éjszakai hőmérsékletek nem zuhantak mínusz 12 és mínusz 14 fok alá, ott egyetlen gyümölcsfaj sem szenvedett virágrügy-károsodást, ahol viszont mínusz 14 és mínusz 19 fok között volt a hőmérséklet, már nagyobb mértékű a károsodás a kajszibarackban és az őszibarackban, de még épen maradhatott a virágrügyek legalább 20-40 százaléka, amelyből akár teljes termés is kialakulhat, ha a következő két hónapban kedvező lesz az időjárás.



A szakember szerint igazán nagy gond ott van, ahol mínusz 20 fok körüli, illetve alatti lehűlés alakult ki, ugyanis ott - a Dunántúl nagy részén, Bács-Kiskun, Csongrád déli részén - jelentős virágrügy-károsodást szenvedett elsősorban a kajszi-, másodsorban az őszibarack. Közölte, valószínűleg ezen térségekben és ezen fajoknál olyan mértékű a rügykárosodás, hogy terméskieséshez fog vezetni, illetve lesz számos vállalkozás vagy ültetvény, ahol fel kell készülni akár a teljes terméskiesésre is.



A felmérés szerint a cseresznye, a meggy és a szilva fajtáinál szintén várható terméscsökkenés, de országos viszonylatban valószínűleg nem lesz súlyos a fagykár, míg az alma és a körte esetében nem kell tartani érdemi károsodástól.