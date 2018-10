Munkaerőhiány van, a fiatalok jobban kiállnak az érdekeikért a munkaerőpiacon és a fizetés mellett a fejlődési lehetőségek is fontosak a számukra - erről beszélt Paulovics Éva, a Jobsgarden HR-toborzó és tanácsadó cég ügyvezető igazgatója az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A cég felmérése szerint az egyik legfontosabb kompetencia az alázat a szakma, a feladat iránt, és nem annyira a munkaadó, a munkahelyi vezető felé, s a fiatal munkavállalók már nem feltétlenül egy cégnél szeretnék eltölteni egész életüket. A munkaerőpiaci szemléletváltás abban is megnyilvánul, hogy a "vastag" fizetési boríték mellett a kihívások, tanulási, fejlődési, előrejutási lehetőségek is egyre fontosabbak a fiatalok számára.



A jövő útja, hogy a cégeknek lesz egy kis belső magja, amely egy-egy projekt erejéig lazán kapcsolódó szatellit csoportokkal működik együtt, ezek a szabadúszó csoportok ugyanakkor egyszerre több céggel is kapcsolatba állhatnak majd - magyarázta a Jobsgarden ügyvezető igazgatója.