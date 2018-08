A fényforrás-piacról az izzók mintegy 20 százalékát kell kivezetni szeptembertől

A Világítástechnikai Társaság elnöke szerint a magyar fényforrás piacon mintegy 20 százalékot képviselhet a halogén termékek aránya, amelyeket szeptember 1-je után ki kell vezetni a piacról.Nagy János az MTI-nek elmondta, hogy Magyarországon egyedül a Tungsram foglalkozik halogénizzók gyártásával, a kereskedők pedig igyekeztek feltölteni készleteiket, mert egy ideig még lesz rá kereslet.Az Európai Bizottság rendelete alapján 2018. szeptember elsejétől Európában betiltják a halogénizzókat, helyette a LED-es technológiát kell alkalmazni, a raktáron lévő készletet azonban még értékesíteni lehet.Vámos Zoltán, a Tungsram-csoport általános világítástechnikáért felelős igazgatósági tagja az MTI érdeklődésére elmondta, a Tungsram időben felkészült arra, hogy az Európai Unió 2018 szeptember elsejétől betiltja a halogénizzók forgalmazását.Szerinte a világítástechnikai gyártóknak is volt idejük felkészülni az új helyzetre, hiszen a közösségi rendelet 2009-ben született, előkészítése azóta zajlik, a Tungsram pedig termelését évek óta ennek szellemében irányítja.A halogénizzóit a Tungsram elsősorban az Európai Unión kívüli területeken értékesíti, így az EU szeptember 1-től hatályos tiltása nem befolyásolja a gyártást és az értékesítést - tette hozzá.Vámos Zoltán hangsúlyozta, a Tungsram a globális piacon prémium európai márkaként lép fel, a vállalat többnyire exportálja világítástechnikai termékeit, a termelés 95 százalékát 100 különböző országban értékesíti.A Tungsram-csoport általános világítástechnikáért felelős vezetője jelezte, LED-termékeik értékesítése évről-évre 30 százalékkal nő, amelynek többnyire az az oka, hogy ez a részlegük elsősorban a LED-es technológiát már korábban is alkalmazó üzleti szférában (b2b) van jelen, és kevésbé a lakossági fogyasztói piacon.Vámos Zoltán kiemelte, a Tungsram keresi azokat az utakat, ahol a világítástechnikai termékek hozzáadott értékkel hoznak hasznot. A magyar vállalat jelentős szerepet kíván betölteni a hazai és nemzetközi okosváros-projektekben, amelyekhez például már most is gyárt úgynevezett smart-ready LED lámpatesteket, amelyek képesek arra, hogy szenzorokat, wifi-berendezéseket, kamerákat fogadjanak be, és ezzel egy okos hálózat gerincét alkossák a közterületeken.A halogéntechnológia kivonásnak környezetvédelmi oka van, a halogénizzók ötször annyi energiát használnak, mind a LED-es fényforrások, illetve jóval több hőt termelnek. Szakértők szerint a halogének kiszorításával 15 millió tonnánál is több szén-dioxid-kibocsátást lehet évente megtakarítani Európában.