A feltöltős SIM-kártyás vagy? Lesz kis tennivaló, majd értesítenek

A mobilszolgáltatók külön SMS-ben értesítik majd a feltöltős SIM-kártyát használó ügyfeleket arról, mi a pontos teendőjük a 2017. június 30-ig szükséges adategyeztetéssel kapcsolatban - közölték az MTI által megkeresett szolgáltatók.



Az adategyeztetésre azért van szükség, mert az idén január elsején módosultak az elektronikus hírközlésről szóló törvénynek az előrefizetős SIM-kártyás mobiltelefon szerződésekre vonatkozó szabályai, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ezeket részletező rendelete pedig január 12-én lépett hatályba.



A jogszabály szerint a szolgáltatók kötelesek ellenőrizni egyfelől az új előfizetők személyazonosságát, valamint a már meglévő feltöltőkártyás ügyfelek adatait is egyeztetniük kell a központi nyilvántartásban lévőkkel. A szolgáltatóknak az idén június 30-ig kell felülvizsgálni a meglévő előfizetői szerződésállományt: egyrészt összesíteni kell az egy kézben lévő kártyák számát, másrészt el kell végezni az előfizetőik adatainak egyeztetését és ellenőrizni kell a személyazonosításra alkalmas igazolványuk érvényességét is. A Telenornál az adategyeztetés pontos menetének kidolgozása még folyamatban van. A szolgáltató január első felében tájékoztató SMS-t küldött kártyás ügyfeleinek, és jelezte, hogy egyelőre nincs teendőjük a jogszabályváltozások kapcsán. Az adategyeztetés tervezett menetéről rövidesen tájékoztatják az érintett előfizetőket, illetve a www.telenor.hu/adategyeztetes oldalon is folyamatosan feltünteti a cég a tennivalókat.



A Magyar Telekom az MTI-nek adott válaszában azt hangsúlyozta: amíg nem kap értesítést az ügyfél, hogy keresse fel a szolgáltatót az adategyeztetés érdekében, addig nincsen teendője ezzel kapcsolatban. A szolgáltató januárban előzetes tájékoztatást küldött SMS-ben az érintett előfizetőknek, de a konkrét adategyeztetésről újabb értesítést fog küldeni. Az idei első adategyeztetést követően a továbbiakban évenkénti adategyeztetés történik, melynek esedékességét megelőzően szintén értesítést küld a szolgáltató két alkalommal.



A Telekom tájékoztatott arról is, hogy a jogszabály értelmében az adategyeztetés személyesen, telefonon és online is elvégezhető lesz és azokban az esetekben lesz rá szükség, amikor a szolgáltatónál nyilvántartott előfizetői adatok eltérnek a hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatoktól, vagy az okmányok adataival nem egyeznek.



A Vodafone pedig azt közölte az MTI-vel, hogy időben tájékoztatják majd a feltöltőkártyát használó ügyfeleket a szabályozás változása miatti teendőkről. A vállalat egyelőre arról küldött SMS-t a múlt héten, mit kell tenni a feltöltő kártyát (prepaid) használó ügyfeleknek, ha a szerződés megkötésekor megadott adataik megváltoztak. A jogszabály azt is kikötötte, hogy egy magánszemély szolgáltatónként legfeljebb 10, míg egy cég legfeljebb 50 darab hanghívásra szolgáló feltöltőkártyával rendelkezhet. A vevőnek a feltöltőkártyás előfizetés vásárlásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a limitet még nem érte el meglévő hangalapú feltöltőkártyáinak száma.



A Telenor és Magyar Telekom az MTI kérdésére kifejtette: a jelenleg limiten felüli darabszámú kártyával rendelkező ügyfeleknek június 30-ig kell nyilatkozniuk arról, melyik hívószámokat kívánják fenntartani. A szolgáltatók emlékeztettek, hogy amennyiben a nyilatkozattétel elmarad, vagy az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzése sikertelen, megszűnnek az érintett feltöltőkártyás előfizetői szerződések. A törvény egyúttal tiltja a feltöltőkártyás előfizetések továbbértékesítését.



A SIM-kártya ingyenes átadása harmadik személynek csak akkor lehetséges, ha arról az előfizető előzetesen tájékoztatja a szolgáltatót és megadja a használó személyazonosító igazolványa (például fényképes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) ellenőrzéséhez szükséges adatokat is, továbbá az ellenőrzés sikeres volt. Ha az előfizetést közeli hozzátartozó részére adja át az ügyfél, azt nem szükséges a szolgáltató részére bejelenteni. Amennyiben a telefonszolgáltatásra használt feltöltőkártyás előfizetését az ügyfél előzetes bejelentés és adatellenőrzés nélkül adja át használatra közeli hozzátartozóján kívül más személynek, akkor a szolgáltató köteles az előfizetői szerződést 5 napos határidővel felmondani - fejtette ki a Telenor.