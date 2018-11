A Duna alacsony vízállása miatt halomban áll a raktárakban a gabona

Halomban áll a betakarított gabona a raktárakban, a Duna alacsony vízállása miatt ugyanis gyakorlatilag leállt a folyami szállítmányozás. Bár a kereslet továbbra is élénk, az ügyleteket csak későbbi elszállítással tudják megkötni a termelők - írta a keddi Magyar Idők.



A hónapok óta tartó csapadékhiány az értékesítést is befolyásolja, a hazai gabonakészlet jelentős része ugyanis a Dunán hagyja el az országot, idén azonban az extrém szárazság, így alacsony vízállás miatt a hajóforgalom gyakorlatilag megbénult.



Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke a lapnak elmondta: nyár óta gyakorlatilag nem hagyta el az országot a Dunán keresztül egyetlen rakomány gabona sem. Mindez elsősorban a raktárkapacitás végessége miatt jelent problémát, mára ugyanis a Duna mellett található összes raktárt kibérelték, a búza és kukoricatermés jelentős része még mindig a gazdáknál van.



Hozzátette, hogy a kereskedők jó ideje nem vásárolnak elszállítással árut, a gabona tárolásáról pedig a termelőknek kell gondoskodniuk. A kereslet ugyanakkor még így is élénk, az ügyletek azonban későbbi elszállítással valósulnak meg. A termelőknek így nem áll pénzük a készletekben.



Petőházi Tamás szerint a szállítmányokat 15-20 százalékkal magasabb áron tudják a közúti fuvarozókkal elszállíttatni. A kilátások pedig nem túl kedvezőek: bár a napokban várható némi eső, a Duna vízállásában érdemi változást ez nem okozhat. Ahhoz, hogy a folyó újra hajózható legyen, több hónapnak kell eltelnie, a gabonakereskedelemben és a készletekben pedig legkorábban a jövő év tavaszán állhat vissza az egyensúly.

Ezzel együtt az árak is emelkednek - írta a lap.