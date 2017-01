A budapesti Alstom-bizottság aggályosnak tartja a metrókocsik beszerzését

Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli polgármester közölte, hogy a vizsgálatok alapján úgy tűnik, mintha a közbeszerzési eljárásnak "nehezen lehetett volna" más nyertese, mint az Alstom. Hozzátette: a Fővárosi Közgyűlés január végi ülésén javasolni fogja, hogy a bizottság jelentését terjesszék a Legfőbb Ügyészség elé.



Tarlós István főpolgármester kérdésre válaszolva elmondta, hogy a bizottság a most elkészült jelentésben megerősítette a fővárosi vezetők 2010-ben megfogalmazott álláspontját. Mindkét vizsgálódás nem lehet egyformán téves - jegyezte meg.



Borbély Lénárd emlékeztetett, hogy az ideiglenes bizottság 2016 nyarán alakult, mert az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala megkereste Magyarországot azzal a feltételezéssel, hogy Alstom-vezetők 2,3 millió eurós kenőpénzt adhattak a tender elnyerése érdekében. A 2-es és a 4-es metróvonal szerelvényeinek fővárosi beszerzéseiről volt szó a BKV-n keresztül.



Az ügyben a Legfőbb Ügyészség is eljárást folytat, amelynek befejezése áprilisra várható - jelezte.



Borbély Lénárd kifejtette: az általa vezetett testület feladata az volt, hogy megvizsgálja a beszerzéssel kapcsolatos döntési mechanizmusok működését, a szerződéskötés körülményeit és lehetőség szerint a személyi felelősséget. Többeket is meghallgattak, de Demszky Gábor volt főpolgármester és a hosszú ideje külföldön tartózkodó Gulyás László, aki a BKV-n belül a metróprojekt-igazgatóság vezetője volt, nem jelent meg a testület előtt - jegyezte meg.



Elmondta: Aba Botond, a BKV akkori vezérigazgatója a testület ülésén beszámolt arról, hogy emlékei szerint "az egész beszerzés a városháza nagyon szigorú ráhatása (...) nyomásgyakorlása mellett történt, közvetlenül is kaptak instrukciót", és Demszky Gábor mellett Vajda Pál, Ikvai-Szabó Imre és Atkári János főpolgármester-helyettest nevezte meg.



Borbély Lénárd ismertette: az egész eljárás felelőse a BKV Zrt. volt, minden döntést a társaság hozott meg, a közvetlen végrehajtásokért a metróprojekt-igazgatóság felelt, a közbeszerzés lefolytatását pedig több bizottság segítette.



Kiemelte, hogy 2006-ban a tenderbizottság munkájában a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója semmilyen formában nem vett részt.



Borbély Lénárd kifejtette: a bizottság aggályosnak találja, hogy olyan közbeszerzést írtak ki, amelynél nem az ár volt a legmeghatározóbb és szubjektív értékelési szempontokat alkalmaztak. Szinte kódolva volt, hogy a nyertes az Alstom lesz - fogalmazott.



A bizottság szerint jogszerűtlen eljárások között említette azt, hogy a fizetendő előleget 25 százalékról a tárgyalások alatt 50 százalékra emelték. Ennek oka az iratokból nem állapítható meg - mondta Borbély Lénárd, hozzátéve: ez azt jelentette, hogy mintegy 30 milliárd forint "gyakorlatilag ott kamatozott az Alstom-számláján".



Közölte, gazdasági és észszerűségi szempontból kifogásolható körülményeket is megállapított a bizottság: ilyen a 2-es és a 4-es metró szerelvényeinek egy szerződés keretében történő megrendelése és az ajánlattevők számának indokolatlan korlátozása.



A kiírt közbeszerzés és a megkötött szerződés nincs összhangban a bizottság szerint, ami a fővárosnak és az államnak "különösen jelentős" hátrányt okozhatott - közölte.



Borbély Lénárd érthetetlennek nevezte a vis maior feltételek meghatározását, mondván: teljesen megmagyarázhatatlan módon a BKV magára vállalta azt a kockázatot, hogy ha az Alstom nem tudja megszerezni a szükséges típusengedélyt, akkor is kötelező megvásárolnia ezeket a szerelvényeket.



A jelentést - amelynek elfogadásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt majd - közzéteszik a Budapest Portálon, a budapest.hu oldalon.



Tarlós István főpolgármester kérdésre válaszolva elmondta, hogy az Együttnek a bizottsági jelentéssel kapcsolatban megfogalmazott véleményét nem kívánja kommentálni. Ugyanakkor elmondta, nem tudja értelmezni azt az állítást, hogy a mostani vezetők el akarnák fedni a 2006 tavaszán megkötött szerződések felelőseit. Már csak azért sem, mert hiába is tennék, hiszen az ügyészségi vizsgálat befejezés előtt áll - tette hozzá.



A 4-es metrón történt meghibásodásokra vonatkozó felvetésre Tarlós István azt közölte: az ügyben született BKV-jelentés szerint is a metróvonalon az automatikai hibák megszaporodtak az utóbbi napokban, hetekben. A Siemens igyekszik kijavítani a hibákat, de csak nehezen tudja reprodukálni, hogy miért ment tovább a szerelvény vagy miért állt meg. A garanciális időszakon belül jelentkezett a probléma, amelynek megoldását dolgozik a cég - mondta a főpolgármester, kiemelve azt, hogy a hibák egy-két perces zavart jelentenek és az utasbiztonságot semmilyen mértékben nem veszélyeztetik.



A 2-es metróvonalon december 5-én történt balesetről szólva Tarlós István azt közölte, hogy nem zárult még le a rendőrségi és szakhatósági vizsgálat, legalábbis végleges jelentést nem kaptak az eredményről. Ha ez elkészül, akkor alakítják majd ki álláspontjukat az ügyben - mondta.