A brexit miatt a britek hitelminősítését is visszaveheti a Moody's

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az Egyesült Királyság szuverén hitelképességére a brit EU-tagságról tartott tavaly nyári népszavazás óta, emellett növekszenek a politikai és költségvetési kockázatok is az EU-tagság megszűnéséről folyó tárgyalások bizonytalanságai miatt - áll a Moody's Investors Service kedd este Londonban ismertetett éves országjelentésében.



A nemzetközi hitelminősítő leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást tart érvényben az "Aa1" szintű - a lehetséges legjobb "Aaa"-nál egy fokozattal gyengébb - brit államadós-osztályzatra.



A Moody's a keddi helyzetértékelésben hangsúlyozta: véleménye szerint továbbra is bizonytalan, hogy a brit kormány képes lesz-e elérni "jónak értékelhető" eredményt a kilépési tárgyalásokon.

A cég szerint azzal, hogy a kormány egyelőre a "kemény" Brexit stratégiáját követi - vagyis ki akar lépni az EU egységes belső piacáról és a vámunióból is -, megnövekedett a kockázata annak, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül távozik az EU-ból, és az unióval folytatott kereskedelmére a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályai lépnek életbe.



Erre a kockázatra a brit üzleti szektor is már több felhívásban figyelmeztette a brit kormányt.

Legutóbb a Brit Iparszövetség (CBI), a feldolgozószektor vállalati szövetsége (EEF), a brit technológiai szektor cégeit képviselő techUK, valamint a világ legnagyobb globális üzleti érdekképviseleti szervezete, az International Chamber of Commerce (ICC) brit tagozatának vezetői tettek közzé közös nyílt levelet, hangsúlyozva: szabadkereskedelmi megállapodás nélkül, a WTO-szabályok alapján az EU-piacra irányuló, jelenleg vámmentes brit áruexport 90 százalékát terhelhetik vámok a brit EU-tagság megszűnése után.



A felhívás szerint ez például a brit élelmiszeriparnak 20 százalékos, a brit autóiparnak 10 százalékos, gyakorlatilag kigazdálkodhatatlan költségtöbbletet jelentene, ami súlyos és tartós károkat okozna a brit gazdaságnak.



A Moody's keddi elemzése szerint a politikai és költségvetési kockázatok is növekedtek azóta, hogy a június 8-án tartott előrehozott parlamenti választásokon a Konzervatív Párt vezette brit kormány elvesztette alsóházi többségét. Emiatt a kormány a választások után jegelt több olyan kampányígéretet, amelyek végrehajtása fontos területeken enyhíthette volna a költségvetés kiadási oldalát terhelő feszültségeket, ráadásul a kormány komoly nyomás alá került a kiadások növelése érdekében.



A brit gazdaság növekedése máris lassulásnak indult, és a Moody's várakozása szerint a növekedési lendület az év hátralévő részében jelentősen tovább gyengül.

A hitelminősítő közölte: a tavaly mért 1,8 százalékos növekedés után 2017-re 1,5 százalékos, jövőre már csak 1 százalékos növekedésre számít a brit gazdaságban. E lassulás fő okai között vannak a Moody's szerint a háztartások fogyasztási kiadásait terhelő tényezők és az üzleti beruházások bizonytalan kilátásai.



E jelenségekre más nagy londoni házak is felhívták a figyelmet.



A YouGov brit közvélemény- és piackutató cégcsoport és az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) új közös felmérése kimutatta, hogy az általános fogyasztói bizalmi index a választások előtti 109,1-ről 105,2-re csökkent. A skálán a 100-as szint jelenti a semleges középértéket.



Ez összeomlásszerű visszaesés, mivel a YouGov/CEBR-index több hónapos időtávlatokon belül is tipikusan néhány tizedponttal változik.

A CEBR megítélése szerint csak az erőteljes külkereskedelem miatt lesz elkerülhető a recesszió a brit gazdaságban.



A választások óta drámai mértékben zuhant a brit üzleti szektor bizalmi indexe is.



A legnagyobb brit vállalatvezetői szövetség, az Institute of Directors (IoD) új felmérése szerint a gazdasági kilátásokba vetett üzleti bizalom indexe, amely a derűlátó és a borúlátó üzleti vezetők arányának különbségét méri, júniusban 34 ponttal mínusz 37-re zuhant a májusi mínusz 3-ról.

Keddi londoni elemzésében a Moody's közölte: leminősítheti Nagy-Britanniát, ha az EU-val folytatott tárgyalások menete arra vall, hogy a brit kormány nem lesz képes megőrizni az egységes uniós piachoz fűződő kapcsolatrendszer legalább egyes központi elemeit.



A Moody's szerint középtávon az is leminősítéshez vezethet, ha a font nemzetközi tartalékvaluta-szerepe jelentősen meggyengül vagy megszűnik.