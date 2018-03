800 ezer dollárért lelhet gazdára az utolsó egyiptomi király karórája

Akár a 800 ezer dolláros (202 millió forint) leütési árat is elérheti a Christieís aukciósház péntekre meghirdetett dubaji aukcióján egy ritkaságnak számító arany karóra, amely egykor az utolsó egyiptomi király, Faruk (1920-1965) tulajdona volt. A svájci Patek Philippe óragyártó műhely által 1944-ben készített öröknaptáras arany karórából mindössze 281 darab készült.Faruk személyre szabott, hátoldalán királyi jelképpel is díszített Patek Philippe 1518-as modellje árát 400 ezer és 800 ezer dollár közé becsülik a szakértők. Faruk király, akit 1952-ben vértelen puccsal lemondásra kényszerítettek, majd nem sokkal később csecsemő fiát is megfosztották a tróntól, gyűjtötte a ritka órákat. Kollekciójában Patek Philippe- és Vacheron Constantin-órák sorakoztak, de lelkesen gyűjtötte az autókat és a ritka pénzérméket is. Rémy Julia, a Christieís dubaji fiókjának vezető beosztású munkatársa szerint a modellhez annak idején kizárólag az előkelőségek és a Patek Philippe legfontosabb ügyfelei juthattak hozzá.

Ennek oka egyrészt az ára, másrészt a rendkívül kis darabszáma volt. Gondoljunk csak arra, hogy akkoriban már az is luxusnak számított, ha az embernek karórája volt. Ez pedig egy aranyóra, ráadásul a legjobb óragyártótól, öröknaptárral.

- húzta alá Rémy a pénteki aukció tételeinek bemutatására szervezett sajtóeseményen. Az 1518-as széria volt az első a világon, amelybe öröknaptárt és stoppermechanizmust is beépítettek. Faruk egykori órája utoljára négy évvel ezelőtt bukkant fel aukción, akkor 425 ezer svájci frankért (113 millió forint) cserélt gazdát a Christieís genfi licitjén.