640 millió embert érintő EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodás születhet a héten

Mint írták, a csütörtöki találkozónSzakértők ugyanakkor rámutattak, hogy ez még nem a végleges szerződés, annak bizonyos részleteiről még megegyezésre kell jutniuk a feleknek.Az ülésen, az Európai Tanács és, az Európai Bizottság elnöke, valamintjapán kormányfő vesz részt."Fontos, hogy gyorsan tető alá hozzuk az egyezséget Európával, és ezzel zászlónkra tűzzük a szabadkereskedelem ügyét a protekcionizmus felé történő globális elmozdulásra válaszul"- jelentette ki kedden a japán miniszterelnök.Hozzátette,, ezért minden erejükkel azon fognak dolgozni, hogy létrejöjjön a megállapodás.A hétvégén Tokióban tárgyalóuniós kereskedelmi biztos szerint "meglehetősen bizonyos"Bennfentes források korábban arról számoltak be, hogy Abe kizárólag akkor utazik Brüsszelbe, ha megköthető a politikai megállapodás.A tájékoztatás szerint, például a terrorizmus elleni harcról, illetve az energetikai, migrációs, tudományos, fejlesztési és adatvédelmi együttműködésről is szó lesz.A résztvevők várhatóan hangsúlyozottan támogatásukról fogják biztosítani az, ami üzenetértékű lehet a protekcionista kereskedelempolitikát pártoló és a párizsi klímaegyezményt felmondó új amerikai kormányzat számára., részesedésük a világkereskedelem teljes forgalmából megközelíti a 40 százalékot. Japán az EU hatodik legnagyobb exportpiaca, a japán kivitelnek pedig a harmadik legfontosabb célpontja az Európai Unió.A 2013 márciusában kezdődött maratoni egyeztetések keretében már 18 tárgyalási fordulót tartottak., ide értve a tejtermékeket is, és csökkentse a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat.