6300 forint adókedvezmény jár havonta a tartósan betegeknek

Havonta 6300 forint kedvezményt érvényesíthetnek személyi jövedelemadójukból a tartósan betegek, a súlyos fogyatékkal élők, ami akár 5 évre visszamenőleg is igényelhető - mondta Honyek Péter adószakértő az M1 aktuális csatornán kedden.



Hozzátette, ezt a kedvezményt mindenki csak saját maga után veheti igénybe, és nem lehet egyszerre tartós betegség és súlyos fogyatékosság esetén is élni vele.



Beszél arról is, hogy a munkáltatónak nagy összegű szociális hozzájárulási adókedvezménye van egészségkárosodott munkavállaló foglalkoztatásakor, gyakorlatilag nem kell pótolólagos járulékot fizetnie a bér felett a minimálbér kétszereséig.



A rehabilitációs járulékon is csaknem egymillió forintot spórolhat a munkáltató - mondta. Ha valaki felvesz egy megváltozott munkaképességű munkavállalót, akit elegendő 4 órában foglalkoztatni (és amelynek költsége 700-750 ezer forint), ennyivel kevesebbet kell fizetnie ezen a címen - fejtette ki.