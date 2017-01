3 milliárdba került eddig a madárinfluenza

A madárinfluenza miatt eddig 3 millió állatot kellett leölni, és 3 milliárd forint közvetlen kára keletkezett a gazdálkodóknak - mondta Csorbai Attila, a Baromfi termék Tanács (BTT) elnök-igazgatója az M1 aktuális csatornán csütörtökön.



Hozzátette: a vírus még tart, ezért végleges számok nincsenek. A legnagyobb kárt a víziszárnyas-állományban okozta a betegség, de a kiesés miatt jelentős közvetett kára is keletkezett a termelőknek. A fertőtlenítést követően minimum harminc napig nem lehet újratelepíteni az állományt, ami a teljes termékpályára kihat, a környező vágó-feldolgozó üzemeknek nem lesz alapanyaga, ami miatt leállhat a termelés is - mondta.



Csirkehúsból, pulykahúsból nincsenek készletek, de az ellátás folyamatos lesz. Kacsából és libából viszont előfordulhat készlethiány - mondta.



Azt mondta, hogy nem csak a hazai tojótyúk állományon múlik, hogy a tojás ára hogyan alakul, a nettó árakat nem lehet befolyásolni. A piacgazdaságban a kereslet és a kínálat törvényszerűségei határozzák meg európai szinten a tojás árát. Az áfakulcs a környező országokban magasabb, így ott az árak is magasabbak lehetnek - mondta. A baromfihús ára követi az európai- és a világtrendeket.