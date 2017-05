30 milliós hírközlési bírságot kaptt a UPC

Az NMHH csütörtöki közleménye szerint a cég hatósági jóváhagyás nélkül kezdte meg a Jászberénybe tervezett új kábeltelevíziós szolgáltatását, így a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem győződhetett meg arról, hogy a hálózat műszakilag és annak kiépítése jogilag megfelelő.



A UPC 2015 végén annak ellenére kezdett a kábeltelevíziós szolgáltatásba Jászberény egy részén, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó építési tevékenység befejezését nem jelentette be az NMHH-nak. A hatóság tavaly a szolgáltató "Jászberény deep fibre kábeltelevíziós hálózat" nevű, 96 kilométeres új hálózati szakasz engedély nélküli használata ügyében, hivatalból indult hatósági eljárásában másodfokon 30 millió forint pénzbírságot állapított meg - tudatták.



A szolgáltató, bár a jogsértést nem vitatta, azért nyújtott be keresetet, mert szerinte az NMHH a jogszabályoknak nem megfelelően határozta meg a bírság összegét. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azonban áprilisban elutasította a UPC Magyarország Kft. keresetét, és megállapította, hogy az NMHH a szolgáltatóra tavaly októberben kiszabott bírsága az eset körülményeinek és a jogszabály által megszabott szempontoknak megfelelő súlyú és arányos volt - tájékoztatta a hatóság az MTI-t.



A bíróság leszögezte: a szolgáltató által elmulasztott bejelentés és annak hatósági nyilvántartásba vétele nem merő formalitás, hanem lehetővé teszi, hogy a hatóság meggyőződjön arról, a hálózat mint hírközlési építmény jogi és műszaki szempontból megfelelő. Ha ez nem történik meg - mint a UPC mostani esetében -, akkor az előfizetők érdekei egyértelműen sérülhetnek. A jogszerűtlenség megállapításának pedig nem feltétele, hogy a konkrét érdeksérelem be is következzen - tudatták.



Ahhoz elég a jogszabálysértés puszta ténye és az előfizetők érdekeinek veszélyeztetése, vagyis az érdeksérelem bekövetkezésének lehetősége. A bíróság a szolgáltató érveire reagálva kimondta azt is, hogy a szolgáltató a szolgáltatás idő előtti hozzáférhetővé tétele kapcsán nem hivatkozhat a többi piaci szereplő magatartására és a piaci versenyre, mivel a piaci viszonyok egyik szolgáltatót sem mentesítik a hatályos jogszabályok betartásának kötelezettsége alól - hangsúlyozza az NMHH.



A bíróság szerint nem lehet arra alapozni, hogy mivel a UPC jelentős tapasztalattal bír az elektronikus hírközlés területén, ezért bizonyára csak teljesen biztonságos és jó minőségű szolgáltatást juttat el a felhasználókhoz; mert a hatóságnak az elkészült építési munka ellenőrzésére a jogszabályoknak megfelelően meg kell kapnia a lehetőséget. A bíróság egyetértett az NMHH álláspontjával, hogy csak kellően nagy - a jogsértéssel elért előnyt jelentősen meghaladó mértékű - bírságösszeg alkalmas arra, hogy a jövőben se a UPC-nek, se más szolgáltatónak ne érje meg figyelmen kívül hagynia a hírközlési szabályokat - jelezték.