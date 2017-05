30 millió turistát várnak idén Görögországba

Évtizedek óta nem látott mértékben emelkedhet az idén a Görögországba érkező turisták száma a görög idegenforgalmi minisztérium hétfőn közölt várakozása szerint.



A 2016-os rekordévben több mint 27,5 millió turista látogatott Görögországba, ágazati szakértők az idén 30 milliót becsülnek.



A legnagyobb számban a német turisták keresik fel Görögországot. A minisztérium előzetes számításai szerint a tavalyi 2 millió után 3 millióra emelkedhet a Görögországba látogató német állampolgárok száma. A francia, brit és osztrák foglalások száma is nő.



A német hírügynökségnek (dpa) nyilatkozó, a görög halászfaluban, Tolóban 3 hotelt üzemeltető görög vállalkozó szerint évtizedek óta nem tapasztalt mértékben ugrott meg az érkező turisták és az előfoglalások száma. Az idénre szinte teljesen beteltek a helyek, sőt már a jövő évre is vettek fel foglalásokat.



A görög gazdaság számára rendkívül fontos szektor kedvező alakulása több tényezőnek köszönhető: a környező népszerű turisztikai célpontnak számító országok közül Törökországban, Egyiptomban és Tunéziában bizonytalan állapot uralkodik, nőtt a terrorveszély az utóbbi időben.



Ezzel szemben Görögországban az utóbbi két évben viszonylagos nyugalom van: nagyobb sztrájkok 2015 óta nem voltak, és mindezidáig egy terrorcselekményt sem hajtottak végre, ezért a turisták biztonságban érzik magukat Görögországban.



Az unió és Törökország közötti menekültügyi paktum hatálybalépése óta a menekültáradat is jelentősen csökkent Görögországban.



A menekültügyi helyzet által leginkább érintett Leszbosz szigetén csak lassan javul a turisztikai helyzet, különösen azért, mert még mindig több ezer menekült tartózkodik ott meglehetősen rossz körülmények között. Kosz szigetén jelentősen emelkedett az utóbbi időben a foglalások száma.



A turizmusból befolyó bevételekre nagy szüksége van a hatalmas adósságállománnyal küzdő Görögországnak.



Az idegenforgalomból származó tavalyi mintegy 13 milliárd euró bevétel idén akár 50 százalékkal is nőhet a görög idegenforgalmi minisztérium becslései szerint. A tárca azzal számol, hogy az ágazatban alkalmazott munkavállalók létszáma is jelentősen emelkedik az idén.



Bár az idegenforgalmi munkák tekintélyes része szezonális jellegű, már az ideiglenes emelkedés is jól jön az EU legmagasabb, 23,5 százalékos munkanélküliségi rátájával rendelkező Görögországnak.



A turisztikai ágazat működésére is rányomja a bélyegét a nemzetközi hitelezők által elvárt intézkedéscsomag, amelynek részeként 13 százalékról 24 százalékra emelkedett a vendéglátás áfakulcsa.



A német hírügynökségnek nyilatkozó ágazati vállalkozó csalódottságának adott hangot az adóemelés kapcsán, hozzátéve, hogy a versenyképesség fenntartása érdekében ezeket a többletterheket nem szabad az árakba beépíteni és a turistákra terhelni.