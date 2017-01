230 gazdaságot érintett a madárinfluenza

Az elmúlt hónapokban a madárinfluenza miatt 230 gazdaságban, több mint 3 millió állat leölését rendelték el a hatóságok, ami azt jelenti, hogy 3 milliárd forint értékű állományt kellett felszámolni, amelynek 80 százaléka víziszárnyas volt - mondta Bognár Lajos országos főállatorvos csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: az Európai Unióban van olyan lehetőség, hogy állat- vagy növényegészségügyi problémák esetén a tagállamok válságkezelési támogatást kérhetnek, erről már el is indultak a tárgyalások. Ezen kívül rendelkezésre áll még az állami kártalanítás is és mindent megtesznek azért, hogy a vállalkozások majd jövedelempótló támogatást is kapjanak.



Kérdésre válaszolva kifejtette: már megjelent Magyarország határainál az afrikai sertéspestis, a betegséget Ukrajnában, Nagyszőlősön állapították meg, ami a magyar határtól 20 kilométerre található.



Kiemelte: a betegségre a vaddisznóállományok nagyon fogékonyak, ezért a megelőzés érdekében olyan rendelkezéseket vezettek be, hogy például minden kilőtt vagy elhullott vaddisznót be kell gyűjteni, meg kell mintázni, a házisertéseket tilos kiengedni az erdőbe, meg kell akadályozni a vaddisznók és a házisertések érintkezését.