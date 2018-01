1900 milliárd forint marad a legálisan dolgozók zsebében

A gyermekek után járó adó- és járulékkedvezmények révén 2011 és 2018 között megközelítőleg 1900 milliárd forintot hagy az állam a legális munkát vállaló szülőknél - mondta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Idők keddi számában megjelent interjúban.



Varga Mihály hozzátette: a legnagyobb összeggel, mintegy 320 milliárd forinttal, az idén számolhat az érintett 1,1 millió ember.



A miniszter ismertette, hogy az első időszakban évenként nagyjából 180 milliárd forintot hagytak a kedvezményes szabályok az érintett adófizetőnél. 2014-ben már 230 milliárd forint körül volt a kisgyermekes családokat megillető tétel. Akkor vált lehetővé ugyanis, hogy a magánszemélyek a személyi jövedelemadójuk mellett az egészségügyi és a nyugdíjjárulékukból is levonhassák a nekik járó összegeket.



A köztehermérséklés 2016-ban már megközelítette a 265 milliárd forintot, tavaly pedig még tovább növekedett. Az emelkedésnek több oka is van - fejtette ki -, az egyik legfontosabb, hogy 2016-ban elindult az a program, amely négy év alatt, egyenlő részletekben duplájára emeli a két gyermeket nevelő szülőket megillető kedvezményt. Az érintettek havi húszezer forint helyett 2019-ben már negyvenezer forintra lesznek jogosultak. Megjegyezte, hogy az idén két gyermek után havonta 35 ezer forint adó- és járulékkedvezmény érvényesíthető.



Varga Mihály úgy értékelt: a gyermekvállalás támogatása, a munkahelyteremtés és a fizetések növelése segíthet hozzá az életszínvonal emelkedéséhez és a gazdasági növekedés fenntartásához.



Szerinte a migráció erőltetése zsákutca, a tömeges és kötelező betelepítés nem tűnik jó, a közösség számára hasznos megoldásnak.



"Vannak helyek, ahol lehetőségként tekintenek az afrikai és ázsiai emberek százezreinek betelepítésére, azt remélve, hogy a nemegyszer illegálisan érkezők majd megoldást jelentenek az Európa-szerte jelentkező munkaerőgondokra és a demográfiai kihívásokra". A Fidesz-KDNP-kormány a biztonságban hisz és abban, hogy a saját gondjainkat nekünk magunknak kell megoldanunk - mondta Varga Mihály. Jelezte: a biztonságról gondoskodik mások mellett a déli határkerítés, a munkaerő és a népesedés ügyében kialakított magyar A gyermekek után járó adó- és járulékkedvezmények révén 2011 és 2018 között megközelítőleg 1900 milliárd forintot hagy az állam a legális munkát vállaló szülőknél - mondta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Idők keddi számában megjelent interjúban.



Varga Mihály hozzátette: a legnagyobb összeggel, mintegy 320 milliárd forinttal, az idén számolhat az érintett 1,1 millió ember.



A miniszter ismertette, hogy az első időszakban évenként nagyjából 180 milliárd forintot hagytak a kedvezményes szabályok az érintett adófizetőnél. 2014-ben már 230 milliárd forint körül volt a kisgyermekes családokat megillető tétel. Akkor vált lehetővé ugyanis, hogy a magánszemélyek a személyi jövedelemadójuk mellett az egészségügyi és a nyugdíjjárulékukból is levonhassák a nekik járó összegeket.



A köztehermérséklés 2016-ban már megközelítette a 265 milliárd forintot, tavaly pedig még tovább növekedett. Az emelkedésnek több oka is van - fejtette ki -, az egyik legfontosabb, hogy 2016-ban elindult az a program, amely négy év alatt, egyenlő részletekben duplájára emeli a két gyermeket nevelő szülőket megillető kedvezményt. Az érintettek havi húszezer forint helyett 2019-ben már negyvenezer forintra lesznek jogosultak. Megjegyezte, hogy az idén két gyermek után havonta 35 ezer forint adó- és járulékkedvezmény érvényesíthető.



Varga Mihály úgy értékelt: a gyermekvállalás támogatása, a munkahelyteremtés és a fizetések növelése segíthet hozzá az életszínvonal emelkedéséhez és a gazdasági növekedés fenntartásához.



Szerinte a migráció erőltetése zsákutca, a tömeges és kötelező betelepítés nem tűnik jó, a közösség számára hasznos megoldásnak.



"Vannak helyek, ahol lehetőségként tekintenek az afrikai és ázsiai emberek százezreinek betelepítésére, azt remélve, hogy a nemegyszer illegálisan érkezők majd megoldást jelentenek az Európa-szerte jelentkező munkaerőgondokra és a demográfiai kihívásokra". A Fidesz-KDNP-kormány a biztonságban hisz és abban, hogy a saját gondjainkat nekünk magunknak kell megoldanunk - mondta Varga Mihály. Jelezte: a biztonságról gondoskodik mások mellett a déli határkerítés, a munkaerő és a népesedés ügyében kialakított magyar módszerek között pedig a 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodást és a 2011 óta élő gyermekkedvezményeket említette meg.módszerek között pedig a 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodást és a 2011 óta élő gyermekkedvezményeket említette meg.