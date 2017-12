13. havi fizetés és év végi bónuszok Magyarországon és Európában - Hazánk előkelő helyen szerepel a listákon

A Fizetesek.hu a A felmérésrőlA Fizetesek.hu a Paylab.com nemzetközi bérfelmérés része. Magyarország mellett további 10 közép-kelet-európai országban, valamint Finnországban van jelen: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia valamint Bosznia és Hercegovina.

A Fizetesek.hu bérfelmérő portál év végi kutatásából kiderült, hogy. Ez a 295 ezer forintos országos bruttó átlagbér 91%-a. A felmérés tehát azt mutatja, hogy az ünnepek előtti „tizenharmadik“ hónap is közel annyit hoz, mint az év többi hónapja.annyiban különbözik az előző juttatástól, hogy ezt a decemberben utalt fizetéstől függetlenül, a cég éves és az alkalmazott egyéni teljesítménye alapján bírálják el, illetve osztják szét., ami az országos átlag 80%-a.A 11 országban elvégzett nemzetközi kutatás eredményei alapján Horvátországban az alkalmazottak 44%-a kap 13. havi bért, Szlovéniában 33%, a legtöbb megkérdezett országban pedig 15% körüli az arány. Meglepő módon viszont a finn dolgozók mindössze 4%-a részesül ebben a juttatásban.nálunk nagyobb arányban csak a szlovákok (27%) és a csehek (25%) kapnak ilyen juttatást. A finn dolgozók itt már jobban állnak, 19%-os aránnyal követnek minket.Szerbia mindkét esetben a hátsó régiókban szerepel: 13. havi bért 8%-uk, év végi bónuszt is csupán 10% kap.Nem mindegy azonban, hogy akik kapnak, azok mennyit kapnak., utánunk pedig a szlovákok (250 ezer forintnak megfelelő euró) és a csehek (230 ezer forintnak megfelelő cseh korona) következnek.A szerbek hiába kapnak átlagosan csupán 150 ezer forintot (tehát kevesen kapnak kevés összeget), ez így is az országos átlagfizetés 86%-a.A bónuszok tekintetében magasan a finnek viszik a prímet: átlagosan 750 ezer forintot kapnak év végén a finn dolgozók, érthető tehát, hogy miért nincs szükség náluk 13. havi bérre.