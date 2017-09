WHO-igazgató: Az, hogy valaki beteg, nem jelenti azt, hogy el is kell szegényedjen

- Általában javul az egészségi állapot Magyarországon, miként az Európai Unióban is, de még sok a tennivaló - mondta Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója szombat reggel az M1 aktuális csatornán. Az igazgatót azért kérdezték, mert szeptember 11-14-én Budapesten tartják a WHO európai regionális bizottságának 67. ülését.



Jakab Zsuzsanna elmondta, a WHO európai regionális bizottságának 67. budapesti ülésén 53 tagország képviselteti magát, mintegy hatszáz küldöttel. Jelen lesz többek között az WHO új főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mária dán királyi hercegnő, a WHO Europe patrónusa, Alekszisz Ciprasz görög kormányfő, Christopher Fearne máltai miniszterelnök-helyettes és Recep Akdag török miniszterelnök-helyettes.



Az ülésnek három fő témája az egészségi állapot és az esélyegyenlőség javítása, az egészségügyi ellátórendszerek továbbfejlesztése. Az első két témával kapcsolatban megjegyezte, Európában javul a helyzet, de különösen sok tennivaló van az esélyegyenlőség területén. Fontosnak nevezte, hogy létrejöjjön egy kormányzati program, amely keretbe foglalja az egészséget meghatározó tényezőket is.



Az ellátórendszer fejlesztésénél két fontos elemet emelt ki, az egyenlő hozzáférést a szolgáltatásokhoz és a finanszírozás kérdését, megjegyezve, nem szabad túl nagy terhet hárítani az emberekre, "az, hogy valaki beteg nem jelenti azt, hogy el is kell szegényedjen". A GDP-hez mérten ennek megfelelő arányú forrást kell fordítani az egészségügyre - tette hozzá.