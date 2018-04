Vigyázzon, a kullancsok fele fertőz!

A kullancsok fele fertőz valamilyen betegséggel - mondta a Magyar Kullancsszövetség elnöke az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.



Kapiller Zoltán elmondta: a fertőzött kullancsok mintegy 98 százaléka a Lyme-kórt, a fennmaradó 2 százalékuk más betegségeket terjeszt. A szakember megjegyezte: nyálmirigyeikben különféle allergének is vannak, így számos más egészségkárosító hatásuk is lehet.



A legfontosabb védekezés a természetbe indulás előtt a legújabb pikaridin tartalmú spray, krém használata. Az állatokat is ajánlott ezzel lekezelni. A természetben pedig ajánlott 1-1,5 óránként átnézni a testet, különösen a hajlatokat, hónaljat - mondta a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a testbe fúródott állatot nem szabad összeszorítani, hanem speciális kullancseltávolító kanállal kell kiszedni.