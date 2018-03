Veszélyes a D-vitamin hiány

A D-vitamin pótlása rendkívül fontos, mert annak hiányában nemcsak a krónikus betegségek kockázata, hanem a halálozási kockázat is megnő - közölte a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának docense az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Takács István azt mondta, ez a tény most kezdett el beszivárogni a köztudatba. Ezt jól mutatja, hogy idén Magyarországon a felnőtt lakosság harminc százaléka szed D-vitamint, háromszor annyian, mint nyolc éve.



A D-vitamin az egyik legősibb hormonnak az előanyaga, ezért hiány esetén ez a hormon hiányzik. Kiürülésével az immunrendszer egyensúlya borul fel, ezért nagyobb a kockázata például a csonttörésnek, a csontbetegségeknek és a tumoros megbetegedéseknek - hangoztatta.



Ez nem dietetikai probléma, étellel nem lehet elegendő mennyiséget juttatni a szervezetbe, ezért mindenképpen patikai készítményekkel kell pótolni - tette hozzá.



Hangsúlyozta, a magyarországi egységes orvosi ajánlás alapján a felnőtteknek a tél végétől április végéig napi kétezer egységet javasolt szedni. A kisgyermekeknél egy éves kor után is folytatni kell a D-vitamin pótlását - fűzte hozzá.