Valódi előrelépést jelenthet a prosztatarák kezelésében egy új terápia

Előrehaladott klinikai vizsgálati eredmények alapján ausztrál kutatók egyetlen dózisú sugárterápiát javasolnak a prosztatarák gyógyítására az életminőséget megváltoztató hormonterápia helyett.



A Victoria állambeli Peter MacCallum Rákközpontban folytatott kutatást vezető Shankar Siva docens pénteken bíztatónak nevezte az eredményeket. Mint fogalmazott: "Végre remélhetjük, hogy egy egyszeri sugárterápiával mellőzhető az élethosszig tartó hormonkezelés és annak sok potenciális mellékhatása". A professzor hozzátette, hogy ezzel a páciensek életminőségében valóban jelentős javulás állhat be, és a módszer valódi előrelépést jelenthet a prosztatarák kezelésében.



A kísérletben résztvevő betegek normális esetben egész életükben tesztoszteronblokkoló hormonterápiát kaptak volna, amelynek mellékhatásai között szerepelnek például a menopauza-jellegű tünetek, a hőhullámok, a libidó elvesztése és az oszteoporózis (csontritkulás) is.



Két év alatt 33 pácienst kezeltek az új eljárással, s közben folyamatosan figyelték az eredményt. A betegek felének a későbbiekben egyáltalán nem volt szüksége hormonterápiára, egyharmaduknál pedig a kutatás időtartama alatt nem tért vissza a daganat. Az eredmények azt mutatták, hogy a sugárdózissal kezelt daganatok 93 százaléka jól reagált a kezelésre.



A sztereotaktikus ablatív sugárterápiának (SABR) nevezett kezelés során a pontosan meghatározott sugárdózissal egyenesen a daganatot célozzák meg. A kezeléshez nincs szükség kórházi tartózkodásra, egyetlen órát vesz igénybe a terápia.



A kutatók azt is felmérték, hogyan változott a kezelés után a betegek életminősége. A kérdőívek szerint a páciensek meg tudták őrizni a kezelés előtti életminőségüket.