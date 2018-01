Újévi fogyókúra: ne fogyjon el az ereje!

A diéta megelőzhet betegségeket: a kisebb súlyterhelés jót tesz a szívnek, az ízületeknek. A testzsír arányának csökkenése kedvezően hat az anyagcserére, a hormonrendszerre, csökkenti a szervezetben előforduló krónikus gyulladásokat, a daganatos betegségek kockázatát is mérsékli. A diéta megoldást hozhat emésztési panaszokra is: az ételintolerancia által kiváltott, akár évek óta fennálló tünetek is gyógyszer nélkül elmúlhatnak, csupán a megfelelő alapanyagok kiiktatásával

A leggyakoribb újévi fogadalmak között szerepel a fogyás, ám ha valaki éveken-évtizedeken át felhalmozódott súlytöbbletet szeretne néhány hét alatt ledolgozni, borítékolható a csalódás.Dr. Takáts Alajos gasztroenterológus, az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság elnöke óva int a drasztikus diétáktól. Amint fogalmaz, kevesebbet enni olyan lemondás, ami önfegyelmet kíván, de csak az a diéta lehet sikeres, amely során jól érzi magát az ember, amelyet nem gyötrelemként él meg nap mint nap, hanem szerves részévé tud válni a mindennapoknak.– érvel Takáts Alajos.

–Reális célokat és fogyási ütemet kell kitűzni, az önként vállalt éhezés hosszú távon nem fenntartható: hiányállapot, legyengülés, betegség kialakulása is lehet a következménye.

Diétát nem szabad reklámok, újságcikkek alapján választani, kiváltképpen, ha valakinek vannak társbetegségei.

A fogyókúrás csodatabletták is hordozhatnak kockázatokat, különösen, ha valaki mellette rendszeres gyógyszerszedő.

Optimális az lenne, ha a jelentős fogyást tervezők egy dietetikussal folytatott személyes konzultáción tudnák meghatározni a céljaikat, egyúttal megtervezni az oda vezető utat is. A dietetikusok nagyon sokat tudnak segíteni abban is, hogy mivel pótolhatók úgy egyes alapanyagok és ételek, hogy az étkezés a diéta alatt is élmény maradhasson. Egy szakember külső támogatása segíthet a mélypontokon is átlendülni, hosszú távon kitartani az elhatározás mellett