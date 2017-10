Tudósok felfedezték a 7. ízt amit az ember képes érzékelni

Több keményítőt tartalmú ételt fogyasztottak azok, akik a leginkább érezték a szénhidrát ízt.

A lehetséges hetedik ízt ausztrál tudósok azonosították, akik azt próbálják feltárni, miként kapcsolódik ez az íz keményítőben gazdag ételek fogyasztásához.A kutatók két szénhidrátot, a maltodextrint és az oligofruktózt vizsgálták, mindkettő megtalálható az alapvető élelmiszerekben, mint a kenyér, a tészták vagy a rizs.

Specifikusan néztük a derékméretet, mivel az az étrenddel összefüggő betegségek kockázatának jó mércéje

Az első vizsgálatok megmutatták, hogy ezeket a szénhidrátokat az ember képes érzékelni a szájban - olvasható a Medical Express orvostudományi portálon - számolt be a lap.Utána megvizsgálták, hogy szénhidrátokra való érzékenység összefügg-e azzal, hogy keményítő tartalmú ételeket fogyasztottak.A Journal of Nutrition tudományos folyóiratban ismertetett tanulmányukban 34 felnőttet vizsgáltak.Több keményítőt tartalmú ételt fogyasztottak azok, akik a leginkább érezték a szénhidrát ízt, és derekuk is vastagabb volt.- magyarázta Julia Low, az egyetem kutatója.

Az új ízek kutatásának ezen iránya fontos az étrenddel kapcsolatos krónikus betegségek, mint az elhízás egyre növekvő problémája miatt. A növekvő energia-bevitel, különösen az energiában gazdag ételek nagyobb fogyasztása az egyik fő oka a túlsúly és az elhízás globális növekedésének és a szénhidrátok jelentik étrendünk fő forrását

- magyarázta Keast professzor, akinek kutatócsoportja évekkel ezelőtt azonosította a zsírt mint hatodik ízt.- tette hozzá a professzor.