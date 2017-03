A jövő hét második felében tovább emelkedhet a pollenkoncentráció - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap déli Híradójában.



A tisztiorvos Facebook-oldalán azt közölték: a hétvégén a mogyoró, az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja várhatóan országszerte a közepes-magas tartományban alakul, sőt helyenként - elsősorban a Dunántúlon és az Alföld déli részén - a ciprus- és tiszafaféléké a nagyon magas szintet is elérheti. Általában alacsony-közepes koncentrációban jelen van a juhar és a nyárfa pollenje is, illetve előfordulhat egy-egy szem a kőris és a szil virágporából is a levegőben.



A Híradó tudósítása szerint jelenleg a Dél-Alföldön és a nyugati országrészben a legmagasabb a levegő pollentartalma.



Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) főosztályvezetője az M1-nek azt mondta: a várható esők, csak rövid időre szakítják meg a mogyoró és az éger pollenszórását. Emellett a széllel több kőrispollen is kerülhet a levegőbe - hívta fel a figyelmet a szakember.