Tetoválással igazítják a transzplantált pénisz színét az új pácienshez

A 40 éves fekete páciens egy 17 éves fehér donortól kapott új nemi szervet, és mivel látható testrészről van szó, szükséges a színkiigazítás - közölte szerdán a Stellenbosch Egyetem plasztikai sebészetének vezetője, Alexander Zühlke.



A pénisz orvosi tetováláson esik át az elkövetkező hat-nyolc hónapban, hogy a világos nemi szerv színe igazodjon a páciens sötétebb bőrszínéhez - mondta az orvos. Az orvosi tetoválás hasonló a hagyományoshoz, és olyankor alkalmazzák, amikor pigmentkülönbségeket kell eltüntetni vagy például műtét után mellbimbókat állítanak helyre.



A sebész szerint a pácienst tájékoztatták a műtét előtt, hogy egy fehér donortól kap új szervet, és semmi kifogása nem volt ellene. Ritka az olyan látható donorszerv, mint a hímvessző vagy a kéz, és ha a vércsoport stimmel, akkor a bőrszín teljesen másodlagos - mondta Zühlke.



A páciens 17 éve veszítette el hímtagját egy félresikerült körülmetélésben. A kilenc és fél órán át tartó transzplantációt egy hónapja végezték a Fokvároshoz közeli Stellenbosch Egyetem (SU) és a Tygerberg Akadémiai Kórház orvosai, ugyanaz az Andre van der Merwe vezette orvoscsoport, amely 2014. december 11-én végrehajtotta a világ első sikeres péniszátültetését.



Az újabb, sikeresnek tűnő transzplantáció hírét ezen a héten jelentették be. Andre van der Merwe közölte, hogy nem nincs jele a kilökődésnek, az összes összekötött vezeték jól gyógyul, és a páciens hat hónapon belül visszanyerheti vizelési és reprodukciós képességét. "Alighanem ő a legboldogabb páciens, akivel valaha is dolgunk volt az osztályon" - mondta.



Van der Merwe elmondása szerint az első pénisztranszplantált férfi több mint két év után lelkileg és testileg is rendkívül jó állapotban van, normális életet él, vizelési és szexuális funkciói visszatértek a normális kerékvágásba, "már szinte el is felejtette, hogy másnak a nemi szervével él".



A Dél-afrikai Köztársaságban becslések szerint évente 250 fiatal férfi veszti el részben vagy egészben a nemi szervét elfuserált körülmetélésekben.