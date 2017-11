Szexkutatás: fontos eredményre jutottak amerikai szakemberek

A szex nagyon ritkán okoz hirtelen szívhalált egy új amerikai kutatás szerint, melyről a BBC számolt be.



A kutatók 4557 hirtelen szívhalál adatait elemezték. Azt találták, hogy csak 34 történt szexuális együttlét alatt vagy egy órán belül utána. Az utóbbiak közül 32 volt férfi.



A kaliforniai Cedars-Sinai Kardiológiai Intézet munkatársa, Summet Chugh elmondta, tanulmánya volt az első, amelyik a szexuális tevékenységet mint a hirtelen szívhalál lehetséges kiváltó okát vizsgálta volna. A kutatást az Amerikai Kardiológiai Társaság (AHA) konferenciáját mutatták be.



Szívleállás az, amikor a szív valamilyen működési zavar miatt nem dobog tovább. Akinek leáll a szíve, az elájul, nem vesz levegőt és ha nem végeznek rajta szív-tüdő (CPR) újraélesztést, akkor meghal. Nem azonos a szívrohammal, amikor a vér nem jut a szívbe, mert a véráram útja elzáródik.



Az ismeret volt, hogy a szex szívrohamot okozhat, ám a szívleállással való összefüggését eddig nem vizsgálták. Chugh és kollégái 2002 és 2015 között az oregoni Portlandben történt szívhalálok kórházi adatait vizsgálták meg. Az esetek mindössze egy százaléka kötődött szexuális aktushoz. A páciensek túlnyomó többsége férfi volt, többségében középkorú és már volt szív- és érrendszeri panasza.



A tanulmány megállapította, hogy az eseteknek csak egyharmadában végeztek szív-tüdő újraélesztést. Chugh szerint ez kiemeli a CPR megismertetésének jelentőségét, tekintet nélkül a szívleállás körülményeire.



Egy másik tanulmány, amit ugyanezen a konferencián hoztak nyilvánosságra, bemutatta, hogy már a hatéves gyerekek is meg tudják tanulni a CPR-t.



A Brit Kardiológiai Alapítvány azt javasolja a szívrohamon vagy szívműtéten átesett pácienseknek, hogy négy-hat hetet várjanak a szexuális élet újrakezdésével.