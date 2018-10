SzeddViddVédd! - Kampány indult a biztonságos gyógyszerhasználatért

Néhány könnyen megfogadható jótanács a SzeddViddVédd kampány szervezőitől:



1. A gyógyszereket mindig az előírás szerint tároljuk (fényvédett, hűvös helyen, hűtőben stb.)!

2. A gyógyszereket mindig tartsuk az eredeti csomagolásukban, így később is tudni fogjuk a gyógyszer nevét, hatóanyagát, lejáratát. (Érdemes megtartani a papírdobozt és a betegtájékoztatót is.)

3. Ne osszuk meg másokkal a nekünk felírt gyógyszert!

4. ​A gyógyszereket mindig gondosan zárjuk el vagy tegyük elérhetetlen helyre, nehogy gyerekek kezébe kerüljenek!​

5. Soha ne használjunk olyan gyógyszert, amelynek a színe, illata vagy állaga eltér a megszokottól!

6. Félévente nézze át házipatikáját és szabaduljon meg a lejárt szavatosságú készítményektől, és azoktól is, amelyeknek felhasználhatósága megkérdőjelezhető​ (pl.: nem tudja mire írták fel, nem olvasható a szavatossági ideje, nedvesség vagy hőhatás érte stb.)

7. A lejárt, feleslegessé vált gyógyszereket ne dobja a szemétbe, hanem vigye vissza a patikába, és dobja be az ott elhelyezett gyűjtőládába vagy adja át a gyógyszertárban dolgozóknak.

A fiatal gyógyszerészek által elindítottprogram legfőbb üzenete, hogy ne tároljunk otthon lejárt vagy szükségtelenné vált gyógyszereket, hanem vigyük vissza őket a gyógyszertárba. A szervezők rámutatnak: 2017-ben Magyarországon 22.175 orvosi ellátást igénylő mérgezési esetet jelentettek – ezek közel egyharmada gyógyszermérgezés volt.Különösen veszélyeztetettek az 1–4 év közötti gyermekek, ebben a korcsoportban történik ugyanis a – döntően véletlen – gyermekkori mérgezések fele, amelyekben ugyancsak kulcsszerep jut a rosszul tárolt gyógyszereknek. A kampányt többek között a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke Dr. Póta György, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Győrfi Pál, illetve a közösségi médiás edukációs tevékenységéről ismert Dr. Novák Hunor gyermekorvos is felkarolta.A magyar emberek többsége tart otthon gyógyszereket, de csak kevesen nézik át félévente a házipatikájukat és szabadulnak meg biztonságosan a lejárt piruláktól – hívják fel a figyelmet a SzeddViddVédd kampány szervezői. Sokkal gyakoribb az, hogy lejárt szavatosságú, feleslegessé vált – nem ritkán “örökölt" - gyógyszereket évekig tárolnak, pedig ezek többféle kockázatot is hordoznak."A fel nem használt, szükségtelen gyógyszerek tárolása önmagában is egészségügyi kockázatot jelent, különösen a legkisebbekre nézve. A lejárt gyógyszerek ráadásul nemcsak hatástalanok, hanem károsak is lehetnek, a kommunális hulladékba kerülő régi készítmények pedig fokozottan terhelik a környezetünket" – foglalta össze Dr. Kulcsár Nikolett, gyógyszerész a SzeddViddVédd kampány szervezője.Hozzátette: kevesen tudják, de minden közforgalmú gyógyszertárban leadhatjuk a szükségtelenné vált vagy lejárt gyógyszereket. Az ügyféltérbe kihelyezett gyűjtődobozba tehetjük a maradék gyógyszereket tartalmazó műanyag gyógyszeres dobozokat, a buborékfóliába (blister) csomagolt tablettákat és a folyékony készítményeket tartalmazó – jól lezárt – üvegeket is.Nem szabad a gyűjtőbe dobni a fecskendőket, a tűz- és robbanásveszélyes anyagokat és a higanytartalmú termékeket – ha bizonytalanok vagyunk, nyugodtan kérjük a gyógyszertári szakemberek segítségét.Ha nincs a patikában az ügyféltérbe kihelyezett gyűjtődoboz, akkor is forduljunk bizalommal a gyógyszertárban dolgozókhoz. Minden gyógyszertár köteles átvenni és szakszerűen gyűjteni a visszavitt gyógyszereket.A SzeddViddVédd szakértői szerint erre nem csak saját és családunk biztonsága miatt van szükség.A fejlődő egészségügyi ellátásból adódó szélesebb körű gyógyszerhasználat miatt az elmúlt évtizedekben folyamatosan nő a vízkörforgásba visszakerülő kemikáliák aránya: már a hazai élővizekben is kimutatható egyes gyógyszermolekulák jelenléte.Ezt a folyamatot tovább súlyosbítja, ha a feleslegessé váló gyógyszerek nem a gyógyszertári gyűjtőbe, hanem a kommunális hulladékba kerülnek, és közvetlenül visszajuthatnak a természetbe.A SzeddViddVédd kampányban szerepet vállaló ismert egészségügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy az otthon tárolt gyógyszerek önmagukban is egészségügyi kockázatot jelentenek. Dr. Kulcsár Nikolett rámutatott: a legveszélyeztetettebbek az 1–4 év közötti gyermekek, ebben a korcsoportban történik ugyanis – a jellemzően véletlen – gyermekkori mérgezések több mint 50%-a. 2017-ben mintegy 2000 esetben kerültek ehhez a korosztályhoz tartozó gyermekek mérgezés miatt orvoshoz, többségük ipari és háztartási szerek és gyógyszerek miatt.A szakemberek szerint többgenerációs családokban fokozott figyelemmel kell kezelni és tárolni a nyugtatókat és a szív- és érrendszerre ható készítményeket, hiszen a gyermekeknél akár 1-2 szívritmusszabályozó-tabletta is szívmegállást okozhat. A gyermekek esetében sokszor nem nagy mennyiségű gyógyszer okoz mérgezést, hanem olyan hatóanyagú gyógyszer kerül a kezükbe, amelyből egy szem is komoly egészségkárosodást okozhat.A gyógyszerek természetesen nem csak a gyermekekre lehetnek veszélyesek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának adataiból kiderül: a hazai mérgezési statisztikában második helyen áll a gyógyszermérgezés. A 2017-ben ellátott 22.175 esetből 11.254 esetben (50.75%) alkohol, 6992 esetben gyógyszer (31,53%), 1723 esetben pedig ipari és háztartási szerek (7,77%) álltak a mérgezések hátterében.A kampány szakértői szerint az is rossz beidegződés, hogy sokan – a későbbi felhasználás szándékával – elteszik a be nem fejezett kúrákból megmaradt gyógyszereket. Ez gyakran – különösen például a megmaradt antibiotikumok esetében – "öngyógyító próbálkozásokhoz", avagy felesleges gyógyszerszedéshez vezethet.A fel nem használt gyógyszerek továbbadása, másokkal való megosztása sem ajánlott: egy adott készítményt, adott dózisban és konkrét használati javaslattal írnak fel a betegeknek, így valószínűleg a segítő szándék ellenére sem érjük el a kívánt hatást másoknál, rosszabb esetben pedig rontunk és nem javítunk a beteg állapotán.Ráadásul minden gyógyszernek lehetnek mellékhatásai – az orvos ezeket mérlegelve, a beteg aktuális állapotát felmérve, és az egyéb szedett gyógyszerekkel való lehetséges interakciót is szem előtt tartva írja fel a gyógyszereket.