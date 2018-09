Százezres nagyságrendben vannak Magyarországon Alzheimer-betegek

A legkülönbözőbb becslések vannak arra vonatkozóan, hogy Magyarországon hány Alzheimer-kórban szenvedő beteg él, az biztos, hogy százezres nagyságrendről van szó - mondta a pénteki Magyar Hírlapnak a Magyar Neurológiai Társaság elnöke az időskori elbutulás leggyakoribb okaként számon tartott betegség elleni küzdelem világnapja alkalmából.



Csiba László hozzátette, a társadalom elöregedése miatt további növekedéssel kell számolni, hiszen 60 év felett a gyakoriság tízévente duplázódik, és óriási kihívást jelent számukra is biztosítani a méltányos élet lehetőségét.



A szakember arra is figyelmeztetett, hogy az Alzheimer-kór csupán a leépülés egyik válfaja, a feledékenység egy másik betegséghez - többek között agydaganathoz, hormonzavarhoz, depresszióhoz vagy vitaminhiányhoz - társuló tünet is lehet.



Az Alzheimer-kór okait nem ismerjük, azt azonban igen, hogy mely rizikófaktorok növelik a megbetegedés esélyeit: a magas vérnyomás, a fejtraumák, a rosszul kezelt cukorbaj, egyes nyugtatók, illetve az elhízás mind növelik a kór kockázatát - hívta fel a figyelmet Csiba László.



Az Alzheimer-kór elleni világnapot - szeptember 21-ét - 1994-ben kezdeményezte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Világszerte 50 millióra becsülik a demencia előfordulását, de 30 éven belül százmillióra emelkedhet a betegek száma - írja a Magyar Hírlap.