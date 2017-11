Szakácskönyvajánló: Alapanyagok és finom ételek

Manapság, miközben az üzletekben szinte minden alapanyag elérhető az egész év során, egyre több szó esik a szezonális táplálkozás fontosságáról. Mi ezzel a szakácskönyvvel szeretnénk ehhez a küldetéshez hozzájárulni: az egyes évszakok bevezetőjében összegyűjtöttük a szezonálisan hazánkban frissen elérhető élelmiszereket, mely a bevásárlásnál nyújthat segítséget.

Meleg sütőtökös lencsesaláta

Elkészítés: 60 perc

Nehézség: 2

Hozzávalók (4 adag): 200 g barna lencse, 400 g sütőtök, 5 szál újhagyma (250 g), 1 csokor petrezselyemzöld, 1 csokor korianderzöld, 2 evőkanál olaj a sütéshez, 1 babérlevél, 1 teáskanál só.

Az öntethez: 1 kávéskanál római kömény, 1 kávéskanál őrölt fekete bors, 1 kávéskanál ánizsmag, 1 kávéskanál őrölt koriander, 1 teáskanál méz, 1 evőkanál citromlé, 4 evőkanál mogyoróolaj, 1 csipet só.



Elkészítés:

1. A lencsét előző este áztassuk be. Másnap szűrjük le, és hideg, sós vízben, a babérlevéllel megfőzzük, odafigyelve arra, hogy ne főzzük szét a szemeket.

2. A sütőtököt vágjuk kockákra és süssük meg az olajban.

3. Keverjük össze az öntet hozzávalóit.

4. A lencsét keverjük össze a sütőtökkockákkal, a vékonyra felkarikázott újhagymával, a petrezselyemmel és a korianderrel, és locsoljuk meg az öntettel.

5. Tálalás előtt fél órára tegyük be a hűtőbe, hogy egymásra találjanak az ízek.



Tipp: A salátát gazdagíthatjuk árpagyöngy vagy hajdina hozzáadásával.

1 adag tápanyagtartalma: 393,2 kcal; 19,4 g fehérje; 11,4 g zsír; 52 g szénhidrát

Dietetikus tanácsa: Cukorbetegek diabetikus mézzel; fogyókúrázók a salátaöntetet csak 1 evőkanál mogyoróolajjal készítsék.

Ezekből készült az a 120 étel is, melyek receptjét ezúton megosztjuk Önökkel, ezzel segítve minden olvasónkat az egészséghez és akülönleges ízélményekhez vezető úton.Szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nemcsak sütni lehet, finom desszerteket, leveseket,köreteket is készíthetünk belőle. Kedvező élettani hatásai régóta ismertek. Európába a spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás-élettani értékei miatt, a második világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított. A húsa – mint azt sárga színe is mutatja – igen gazdag karotinoidokban, C- és B-vitaminokban. A kabakosok vagy tökfélékcsaládjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patisszon, görögdinnye és az uborka is. Így nem meglepő, hogy 90 százaléka víz, húsán és magján kívül virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít.