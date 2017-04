Súlyos problémákat okozhatnak a levegőben lévő szennyező nanorészecskék

A szakértők ártalmatlan, nagyon finom aranyrészecskéket használtak kutatásuk során, hogy első alkalommal kövessék végig, mi történik, ha az emberek belélegzik ezeket a nanorészecskéket, hogyan haladnak át a tüdőn és jutnak be a vérbe.



Eredményeik londoni bemutatásakor a kutatók elmondták: a legaggasztóbb az, hogy a nanorészecskék felhalmozódnak a már szívkoszorúér-betegségben szenvedők sérült ereiben, így növelik a szívroham kialakulásának kockázatát.



"Kétségtelen, hogy a légszennyezés halált okozó tényező. A tanulmány közelebb jutott annak a rejtélynek a megoldásához, miként okoz a szennyezett levegő kardiovaszkuláris betegségeket" - mondta el Jeremy Pearson, a kutatásban résztvevő Brit Szívalapítvány igazgatója.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a kültéri levegő szennyezettsége városokban és vidéken világszerte három millió ember korai halálát okozta 2012-ben.



A tudomány számára régóta ismert tény, hogy a légszennyezettség komoly kockázatot jelent az egészségre, és növeli a végzetes szívrohamok és a szélütés kialakulásának esélyét. Mostanáig azonban a kutatók nem tudták, pontosan hogyan befolyásolják a szív egészségét a tüdőbe belélegzett részecskék.



Az ACS Nano című szaklapban szerdán bemutatott tanulmány szerint a belélegzett levegőben lévő részecskék a vérbe kerülve a test különböző részeibe, köztük az artériákba, a vérerekbe és a szívbe is eljutnak.



"Ha reaktív részecskék, mint amilyenek a szennyezett levegőben is vannak, a testnek az azokra érzékeny részeibe kerülnek, még kis mennyiségű részecske is komoly következményekkel járhat" - mondta Mark Miller, a tanulmányt vezető Edinburghi Egyetem kutatója.



Mille csapata egy speciális technikát alkalmazva követte végig az ártalmatlan arany nanorészecskék útját, melyeket az önkéntes résztvevők a levegővel együtt belélegeztek. Megállapították, hogy a nanorészecskék 24 óra alatt képesek a tüdőből a vérkeringésbe vándorolni és három hónappal később is észlelhetők.



A tudósok műtéti úton eltávolított plakkokat is elemeztek szélütésre esélyes embereknél. Megállapították: a nanorészecskék gyakran felhalmozódnak a vérerek belsejében növekvő zsíros lerakódásokban, így okoznak szívrohamot és agyvérzést.



Nicholas Mills kardiológus kiemelte: a tanulmány eredményei rávilágítanak a károsanyag-kibocsátás és a nanorészecskéknek való kitettség csökkentésének fontosságára.