Stresszes? Ezzel csökkentheti!

A zöldségfogyasztás csökkenti a stresszt egy új ausztrál tanulmány szerint.



A Sydneyi Egyetem tudósai 60 ezer - 45 éves vagy annál idősebb - ausztrál adatait vizsgálták meg két időszakban, egyszer a 2006-2008-es években, másodszor 2010-ben. Elemezték a zöldség- és gyümölcsfogyasztási szokásaikat, az életmódbeli tényezőket és a pszichikai stressz mennyiségét.



A stressz és a szorongás fokát mérő Kessler-skála használatával a kutatók összevetették a stresszértéket és az elfogyasztott zöldség és gyümölcs mennyiségét.



A résztvevők mintegy fele evett annyi gyümölcsöt, amennyi az ajánlások szerint szükséges, a zöldségfogyasztásban azonban csak hét százalékuk követte az ajánlott mennyiséget - mondta Melody Ding, a kutatás vezetője a Hszinhua kínai hírügynökségnek csütörtökön.



A kutatásban részt vevő nők, akik napi 5-7 adag zöldséget és gyümölcsöt ettek, 23 százalékkal kevesebb stresszről számoltak be, mint azok a nők, akik semmit vagy napi egy adagot fogyasztottak.



Akik napi 3-4 adag zöldséget ettek, 12 százalékkal kevesebb stresszt tapasztaltak azokhoz képest, mint akik semmit vagy egy adagot fogyasztottak naponta.



A közvélekedéssel ellentétben a gyümölcsfogyasztásnak nem volt szignifikáns hatása a stressz mennyiségére.



"Azt sajnos nem tudjuk, mi a pontos oka annak, hogy a zöldségfogyasztás csökkenti a stresszt, a mechanizmus megértésére más tudományterület szakembereit kell a kutatásba bevonnunk" - magyarázta Ding.



Ugyan mindkét nemnél megfigyelhették a zöldségfogyasztás stresszcsökkentő hatásait, a nőknél azonban ez erősebb volt, mint a férfiaknál.



"Lehetséges, hogy valódi élettani különbség van a férfiak és a nők között, ám az is, hogy a nők egyszerűen pontosabban számolnak be az étrendjükről és az átélt stresszről" - fűzte hozzá Ding.