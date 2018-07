Sok életet menthet meg egy most kifejlesztett vérteszt

A melanoma korai stádiumát kimutató vértesztet fejlesztettek ki ausztrál kutatók, akik szerint "a világon az első" ilyen teszt nagyon sok életet megmenthet.



Az Edith Cowan Egyetem tudósai elmondták: az új teszt segíthet az orvosoknak a bőrrák korai felismerésében, még abban a fázisban, amikor nem terjedt szét a páciens testében.



"Azoknak a betegeknek, akiknél korai fázisban felismerik a melanomát, 90-99 százalék az esélye az ötéves túlélésre" - mutatott rá Pauline Zaenker, a kutatás vezetője.



Hozzátette: a túlélési esély kevesebb mint 50 százalék, ha a rák már szétterjedt a szervezetben. "Éppen ezért annyira izgalmas ez a vérteszt mint egy potenciális szűrőeszköz, mivel még nagyon korai állapotában fedezi fel a melanomát, akkor, amikor még kezelhető" - idézte a tudóst a tanulmányt ismertető medicalxpress.com.



Az Oncotarget folyóiratban szerdán megjelent tanulmány 105 melanomás és 104 egészséges emberrel végzett vizsgálat eredményeit mutatta be. Az eljárás az esetek 79 százalékában kimutatta a melanoma korai stádiumát.



A melanoma észlelésére jelenleg csak vizuális vizsgálat áll az orvosok rendelkezésére, a veszélyesnek talált bőrfelületet sebészi úton eltávolítják és biopsziát végeznek. Zaenker viszont arról számolt be, hogy az új eljárás a szervezet által a rák ellen termelt antitesteket azonosítja.



"Megvizsgáltunk 1627 különböző típusú antitestet, hogy azonosítsuk annak a tíznek a kombinációját, amely a legjobban jelzi a melanoma jelenlétét a már diagnosztizált betegekben az egészségesekhez viszonyítva" - magyarázta a kutató.



Sanchia Aranda, az Ausztrál Rák Tanács vezetője szerint a teszt magas kockázatú csoportoknál lesz fontos, olyanoknál, akiknek rendszeresen időigényes és bonyolult szűrővizsgálaton kell részt venniük a bőrükön megjelent foltok, anyajegyek miatt.



Aranda ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a teszt más típusú, kevésbé halálos, de gyakrabban előforduló bőrrákokat, mint a laphámsejtes és bazális sejtes karcinóma, nem mutat ki.



A kutatók most három évig további klinikai vizsgálatokkal ellenőrzik a kutatás eredményeit, és remélik, hogy azt követően elérhető lesz az új vérteszt.



Minden harmadik daganatos betegség bőrrák az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint. Ausztrália azok között az országok között van, ahol a legmagasabb a melanomás esetek száma.