Schobert Norbi: Fogyni akar? Lakjon jól!

Hatalmas fába vágta a fejszéjét a Bors! Szó szerint könnyíteni szeretne olvasóin, ezért segítségül hívta az ország legelismertebb „fogyiguruját", Schobert Norbit. A szakember szerda este hatalmas tömeg előtt oszlatta el az olvasóink fejében kialakult diétával kapcsolatos tévhiteket. Még azoknak is tudott újat mondani, akik azt hitték, már mindent tudnak erről a témáról, hiszen az életük a fogyókúra körül forog. - írja a Borsoline – A mai napig nem értem, miért számolják a táplálkozást kalóriában – kezdte Norbi. – Mondok egy példát, mire gondolok. A sportversenyeken szükség van a teljesítményre. A futóversenyeken például cukros vizet ad­nak a frissítőállomásokon. Ha a legtöbb kalória a zsírban van, akkor miért nem töpörtyűt ad­nak? Hiszen háromszor több a kalória egy gramm zsírban, mint ugyanennyi cukorban. Hogy miért? Mert a megevett zsírból nem nyerünk energiát. Akkor miért számoljuk a fogyókúrában az energiát a zsír értékei alapján? – fejtegette Norbi, aki sokkolta a jelenlévőket azzal a tanácsával, hogy zabálni kell a fogyáshoz.– Ez nem vicc, zabálás mellett is meg lehet szabadulni a feleslegtől. Például, ha valaki megeszik egy nap 1,5 kiló főtt csülköt zsírosan 1 kiló hordós káposztával, majd legurít egy liter száraz bort, az megevett ezzel úgy 8 ezer kalóriát. Az irodai munkát végzők körülbelül négynapi adagját. De most jön az izgalmas dolog! Mindez 10 gramm szénhidrátot tartalmaz, ez is a ká­posztából származik. Tudják, mi fog történni ezzel az emberrel? Fogyni fog! – mondta Norbi, majd felhördült a közönség, a jelenlévők nem akarták elhinni, hogy ilyen finomságokkal és ekkora mennyiségekkel is el lehet érni az áhított súlyt. Rá­adásul Norbi megspékelte mindezt azzal, hogy futás nélkül is beindul a fogyás. Egyből felcsillantak a nézőtéri szemek! Hihetetlen, ugye?Mint kiderült, sajnos egy kocka csoki elrontja az egész napos helyes étkezést.– Ha valaki 1200 kalóriát eszik egy nap, kopog a szeme. Ha ezt úgy osztja be az illető, hogy boldog legyen, így beletesz fél tábla csokit, nem fog fogyni! Hogy lehet, hogy 8000 kalóriával lehet, 1200-zal meg nem?! A csoki miatt! Az abban lévő cukor megváltoztatja a szervezetünk inzulinszintjét, ami az egész napi fogyást gátolja. Ennyi az egész! – árulta el Norbi.Nyugalom, ön sem marad segítség nélkül: a nagy érdeklődésre való tekintettel Norbi országjáró körútra indul a Borssal, hogy megszabadítsuk olvasóinkat feleslegüktől. A novemberi klubest terve Vukovics Csilla legalább húsz kilótól szeretne megszabadulni, reméli, sikerülni fog.