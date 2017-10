Régiós elsőség: műtét nélkül távolítják el itthon az emlődaganatot

A régióban elsőként Magyarországon elérhetővé vált a jóindulatú emlődaganatok egyik leggyakoribb típusának műtét nélküli eltávolítása fagyasztásos eljárással, krioablációval - közölte az eljárást végző egészségközpont az MTI-vel.



Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem és a Premier Med Egészségközpont intervenciós radiológusa, valamint Forrai Gábor radiológus, az Európai Emlődiagnosztikai Társaság elnöke a közleményben jelentős előrelépésnek nevezte a fagyasztásos eljárás megjelenését, amellyel a jóindulatú emlődaganatok közül a fibroadenomák eltávolításakor elkerülhető a műtét és az ezzel járó szövődmények, pszichés terhek is.



A módszerrel nagyon alacsony hőmérsékleten, célzottan pusztítják el a kóros elváltozást, nem érintve az egészséges szöveteket. A fagyasztást követően a daganatok mintegy fél év alatt felszívódnak - közölték.



Az eljárást az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában több mint tíz éve hatékonyan alkalmazzák a prosztata, máj, vese és egyéb szervek jóindulatú és rákos daganatainak kezelésére - írták. Forrai Gábor megerősítette, hogy a jövőben a rosszindulatú daganatok kezelésénél is szóba jöhet az eljárás.



Magyarországon az eljárást a társadalombiztosítás egyelőre nem finanszírozza. A százmillió forintos beruházás révén végzett beavatkozás kiterjesztését a tapasztalatok függvényében hosszú távon megfontolják egyéb daganatos megbetegedések kezelésére is. A Németországban már rutinszerűen használt eljárás számos daganattípus esetén alkalmazható, ezért vélhetően a kezelési repertoár Magyarországon is bővülni fog - írták.



A közlemény szerint a magyar nők 15 százaléka küzd melltumorral, a probléma főként az 50 év alattiakat érinti. A fibroadenoma nem okoz áttétet, nem veszélyezteti a beteg életét, viszont növekedhet és eldeformálhatja az emlőket.