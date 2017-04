Paylab - A munkahelyi stressz alvászavart okoz

A Paylab nemzetközi bérfelmérő portál (melynek tagja a Fizetesek.hu is) legújabb kutatásából kiderült, hogy azok a dolgozók, akik munkanapokon 6 vagy annál kevesebb órát alszanak, stresszes környezetben dolgoznak. Stressznövelő factor az is, ha túl sok feladat és felelősség nehezedik a dolgozó vállára, sokat túlórázik alacsony fizetésért, kevés szabadidővel rendelkezik és nincs elég ideje pihenni. Paylab.com 11 ország több mint 58 ezer munkavállalójának részvételével készült legújabb felméréséből kiderült, hogy azoknál a válaszadóknál, akik 6 vagy annál kevesebb órát alszanak hétköznap, csupán 8 százalék nem érzi stresszesnek a munkahelyét. A válaszok alapján kevesebb stresszt élnek át azok, akik ennél többet alszanak.A fizetések nagysága is hatással van a stresszfaktorra. A felmérésből kiderült, hogy az alacsonyabb jövedelmű dolgozóknál kisebb azok aránya, akik nem stresszelnek a munka miatt.

Az alkalmazottak leginkább az eredmények és a teljesítmény igénye miatt stresszelnek a munkahelyükön.Az alacsonyabb iskolai végzettséggel és jövedelemmel rendelkező munkavállalókatnyomasztják, de gyakori a munka által okozott egészségügyi probléma, az ingázással járó kimerültség valamint a rossz kollegális viszony is.A menedzsereknél és a magasabb fizetéssel rendelkező dolgozóknál pedig a túlhajszoltság, a kiégés, a szervezeti változásokkal járó feszültség valamint a munka-magánélet egyensúly hiánya a legnagyobb stresszfaktor.

A munkavállalók legnagyobb része (75%) 6 és 8 óra közötti időt tölt alvással naponta, ez a mennyiség szükséges egy felnőtt embernek a teljes pihenéshez és regenerációhoz.

Vannak olyanok is, akik több mint 8 órát alszanak, de a válaszadók csupán 5 százaléka ilyen szerencsés. A felmérés alapján 19 százalék kevesebb mint 6 órát alszik naponta. Nagy részük a 35 év feletti és alacsonyabb pozícióban dolgozik a szolgáltatások valamint a szakmunka területén. Ennek legfőbb oka a korai munkakezdéssel vagy ingázással járó rendszeres hajnali kelés. A felsővezetők 21 százaléka alszik kevesebb mint 6 órát.

A munkaadó helyezi a legnagyobb súlyt a munkavállaló számára, derül ki a kutatásból. A válaszadók közel negyede érzi úgy, hogy az átlagnál nagyobb nyomás alatt van az elvégzendő feladatok feltételei és a felelősség miatt. Minden harmadik menedzser ezt jelölte a stresszhelyzetek forrásaként. Újabb nagyobb csoport, a válaszadók 16 százaléka pedig a túlórákat jelölte meg a legnagyobb problémaként. További stresszfaktort jelent a túlzott munkaterhelés (10%), a magas igények és elvárások (9%) és a nehezen kezelhető ügyfelek (9%).

A krónikus munkahelyi stresszt legtöbb esetben a kiégés vagy az érzelmi és fizikai kimerültség okozza. A Paylab felmérése alapján a munkavállalók közel 15 százaléka érzi úgy, hogy kiégett, legtöbbjük a menedzseri pozíciókban dolgozó 35-44 éves korosztályból került ki. A felsővezetők 17 százaléka, a közepvezetők 16 százaléka nyilatkozta azt, hogy kiégett a munkahelyén. Pozíciók alapján leginkább a programozók, orvosok, egészségügyi dolgozók, tanárok, pszichológusok és a rendőrök értintettek.Nagy arányban okoz stresszt a munkavállalók között a work-life balance, avagy a munka-magánélet egyensúlyának megtalálása. A megkérdezettek negyedének válaszai alapján a legnagyobb stresszfaktort ebben az esetben az alacsony jövedelemmel járó pénzügyi gondok okozzák – vagyis a pénzhiány nem teszi lehetővé a magánéletre szánt idő növelését. Ez leginkább az alacsonyabb pozíciókban illetve az állami- és közszférában dolgozóknál érzékelhető.A munka-magánélet egyensúlyának megtalálását nehezítő további indokként az ingázás (10%) valamint a kevés szabadnap (10%) jelenik meg. Szülők esetében a családra szánt idő hiánya gyakori stresszforrás. A megkérdezettek 5 százaléka jelölte ezt meg, a nők esetében 8 százalék, a 35-44 korosztályból pedig minden tizedik válaszadó.Nem mindegy az sem, hogy milyen környezetben dolgozunk. A nők érzékenyebbek a rossz munkakörülményekre, 13 százalékuk ez miatt stresszel. Az emberek 9 százaléka, a menedzserek 16 százaléka pedig a vállalati változások miatt érzi ugyanezt. Gyakori alváshiányt okoz az is, ha rossz viszonyban vagyunk a kollégákkal (9%).