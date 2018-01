Növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát a méheltávolítás

A minnesotai Mayo Klinika kutatói 2094 olyan nőt vizsgáltak a Menopause című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban, aki 1980 és 2002 között esett át méheltávolító műtéten, de petefészkei érintetlenek maradtak. A petefészkek megőrzésével elkerülhető a korai menopauza. A kontrollcsoportba ugyanazon térségből ugyanennyi nőt vontak be, ők nem estek át sem méh-, sem petefészek-eltávolításon.



A kutatók kimutatták, hogy mintegy húsz évvel a sebészeti beavatkozás után a magas vérnyomás kockázata 13 százalékkal, a koszorúér-betegségek kockázata 33 százalékkal volt magasabb a méheltávolításon átesettek esetében.



Azoknál a nőknél, akik 35 éves kor előtt estek át a műtéten, a szívelégtelenség kockázata 4,6-szorosára, a koszorúérbetegségek kockázata 2,5 szeresére nőtt azokhoz képest, akiknél nem történt ilyen sebészeti beavatkozás.



"Jelenleg ez a legteljesebb körű tanulmány, amely megmutatja, hogy a méheltávolításon átesett nőknél hosszú távon fennáll a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, még akkor is ha a petefészkek érintetlenek maradtak" - hangsúlyozta Shannon Laughlin-Tommaso, a Mayo Klinika nőgyógyásza.



"A hysterectomia a második leggyakoribb nőgyógyászati sebészeti beavatkozás, az esetek többségében jóindulatú daganat az ok, és az orvosok többsége úgy véli, hogy ennek a műtétnek hosszú távon alacsony a kockázata" - fűzte hozzá.



Miközben a nők tudatában vannak a petefészkek eltávolításának a kockázatával, ez a tanulmány azt jelzi, hogy a méheltávolításnak is van kockázata, különösen ha 35 éves kor előtt történik - mutatott rá a kutató.