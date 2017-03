Nőnapon a hölgyek egészségéről se feledkezzünk meg!

A nőnap több mint ötven éve Magyarországon is a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének ünnepe. Március 8-án a férfiak virággal, édességgel vagy egyéb aprósággal lepik meg az életükben fontos szerepet játszó hölgyeket. Az ünneplés közben azonban nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a fizikai és lelki jóllét az egyik legnagyobb kincsünk: az egészség megőrzése érdekében az alábbi tippeket mindenképp érdemes megfontolni.



Iktassunk be nőknek való mozgásformákat



A rendszeres mozgás nem csupán a formás alak megőrzésében játszik nagy szerepet, hanem kiváló szabadidős program is lehet, illetve segít a stresszkezelésben is. Akár a hetente beiktatott kocogás a friss levegőn, egy kiadós úszás, biciklizés vagy családi kirándulás is hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez. Vannak azonban kifejezetten nőknek ajánlott mozgásformák is: a pilatessel és a jógával a nőies hajlékonyságot lehet elérni úgy, hogy mindeközben az izomzat is szálkásodik. Egy pezsgő hangulatú zenés zumbaóra pedig forró latin ritmusaival az egész testet megmozgatja és a hangulatunkat is javítja.



Járjunk évente szűrővizsgálatokra



A magyar nők körében a leggyakrabban előforduló daganatfajta a mellrák: évente 5000-6000 új esetet diagnosztizálnak. A betegség elsősorban az 50 év felettieket veszélyezteti, de sajnos egyre több fiatalnál is kialakul.



- Az ultrahanggal végzett mellvizsgálat során az emlők állományát, a hónaljárok ereit és nyirokcsomóit térképezzük fel. Azonban a méhnyakrák szűrésről sem szabad elfeledkezni: a betegséget főként a nemi úton terjedő fertőzések, elsősorban a HPV vírusok váltják ki. A vizsgálat során felmérjük a hüvely állapotát, gyulladások, fertőzések jeleit keressük és citológiai kenetvizsgálattal kiszűrjük a HPV-t is - mondta el Dr. Pohl Ákos, a Czeizel Intézet nőgyógyász szakorvosa, aki mindkét szűrővizsgálatot ajánlatosnak tartja évente elvégeztetni, mivel a korai felismerés kulcsfontosságú a gyógyulás szempontjából.



Előzzük meg a női bajokat vörös áfonyával



A kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében a teljes értékű gabonák, sovány tejtermékek és húsok mellett a zöldség-gyümölcs bevitelről se feledkezzünk meg. A vörös áfonya például egy kifejezetten nőknek ajánlott gyümölcs, amely sok értékes ásványi anyagot tartalmaz: amellett, hogy érvédő hatású és csökkenti az infarktus kialakulásának veszélyét, segít megelőzni a húgyúti fertőzések kialakulását is.



Szánjunk időt a felfrissülésre is



A fizikai jóllét és szükségletek mellett a lelkieket sem szabad figyelmen kívül hagyni: egy egész testet ellazító masszázs a fárasztó hét után vagy egy kiadós szaunázás nem csak a vérkeringésre lehet jótékony hatással, hanem a kikapcsolódásban és a stresszoldásban is segít. A feltöltődésért sokszor még otthonról sem kell elmenni: egy forró fürdő, kellemes zene, gyertyafény és egy jó könyv társaságában eltöltött óra is csodákra képes.