Nem marad el műtét vérhiány miatt

Nem maradt el és nem is fog elmaradni műtét vérhiány miatt - jelentette ki az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) főigazgatója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Drexler Donát felidézte: az elmúlt napokban felmerült két kórháznál, hogy ilyen okból halasztanak el műtétet. Egyeztetett a főigazgatókkal, és kiderült, hogy minimális azon tervezett műtétek száma, amelyeket amiatt csúsztatnak el egy-két nappal, mert a szükséges fajta vérből kevés van, ezért inkább megtartják az akut esetekre - mondta.



A főigazgató kitért arra is, hogy a vérkészletet tekintve nem állnak rosszul, ugyanakkor a helyzet "nem is túl jó", az influenzajárvány és a nagy hideg miatt ugyanis kevesebben adnak vért. Az OVSZ a fiatalok számára is vonzóvá akarja tenni a véradást - mondta, megjegyezve, hogy nemcsak a ritkább vércsoportúakat, hanem mindenkit várnak véradásra.