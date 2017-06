Nem kell majd a kórházban maradni szülés után, ha minden rendben volt

Akár már a szülést követően 24 órával elbocsáthatják a kórházból az anyát az újszülött babával egy friss rendeletmódosítás tervezete szerint - ismerteti a csütörtöki Magyar Nemzet.



A napilap cikke szerint ez csak problémamentes terhesség és szülés után, az édesanya kérésére történhet ugyan, de félő, hogy a szakember- és helyhiány miatt a kórházak javasolják majd a nőknek, hogy menjenek haza, esetleg el is küldik őket.



A tervezet szerint a normális diagnózisú, 2499 gramm feletti születési súlyú újszülötteket engedhetik majd haza, ha a szülés a 37-41. terhességi hét között történt. Feltétel még mások mellett,hogy a terhesség problémamentes, az újszülött pedig jó állapotban legyen.



Hercegh Szabolcs szülész-nőgyógyász a témával kapcsolatban hangsúlyozta: nagy dolog, hogy Magyarországon "nem szórják ki" a nőket a szülés után a kórházból úgy, ahogy azt Nyugat-Európában teszik, ahol költségek miatt akár már 12 órával a gyermek világra jötte után menni kell.

Nálunk nem kellene idáig eljutni, hiszen óriási vívmány, hogy itt 3 napot lehet bent tölteni.



A magánintézményekben már most is létezik úgynevezett ambuláns szülés, ami azt jelenti, hogy a szülés után 24 órával hazamehet az anya és a baba. Ezt az opciót viszont nagyon kevesen választják, a kismamák körülbelül 5 százaléka, általában azok, akiknek már nem az első szülése volt - olvasható a Magyar Nemzetben.