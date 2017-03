Nem csak a nem kívánat terhességtől véd meg a fogamzásgátló tabletta

A fogamzásgátló tablettát szedő nők akár harminc évig is védettek a daganatos betegségek bizonyos fajtáival szemben - állapították meg az Aberdeeni Egyetem kutatói.



A tanulmány szerint a valaha fogamzásgátló tablettát szedett nők esetében kisebb az esélye a kolorektális (vastag- és végbélrák), méhnyálkahártya- vagy petefészekrák kialakulásának, mint azoknál a nőknél, akik soha nem szedtek ilyen pirulát.



A fogamzásgátló pirulák hatását vizsgáló eddigi leghosszabb távú kutatás eredményeit a tudósok az American Journal of Obstetrics and Gynaecology folyóiratban publikálták - ismertette az egyetem honlapja.



A tanulmány a rák minden típusának kockázatát felmérte a fogamzásgátlót szedő nők körében. Az eredmények azt mutatták, hogy a termékeny időszakban szedett pirulák miatt az élet későbbi szakaszában - amikor a legtöbb daganatos betegség kezdődik - sem alakul ki új rákkockázat.



A brit Háziorvosok Királyi Kollégiuma 1968-ban indította el a fogamzásgátló tablettákkal kapcsolatos kutatást, amelynek elsődleges célja a szájon át bevehető fogamzásgátló tabletták hosszú távú hatásainak vizsgálata volt.



A most közölt tanulmány vezető kutatója, Lisa Iversen, az Aberdeeni Egyetem alkalmazott egészségtudományi intézetének tudományos munkatársa. A vizsgálatban 46 ezer nő adatait dolgozták fel, amelyek akár 44 évre nyúltak vissza.



Iversen elmondta, hogy az eredmények szerint a fogamzásgátló tabletták bizonyos daganatos betegségek ellen védelmet nyújtó hatása a tabletták szedésének befejezése után még harminc évig tart. Emellett az elemzés azt is kimutatta, hogy az idő előrehaladásával nem jelentkezik új rákkockázat ezeknél a nőknél.



"A fogamzásgátló tabletták hatásával kapcsolatos eddigi leghosszabb távú kutatás eredményei megnyugtatóak. Különös tekintettel arra, hogy a tablettát szedők élete során nem növekedik meg a rák kialakulásának kockázata, és a tabletta szedése akár harminc évre védelmet nyújt bizonyos fajta ráktípusok ellen" - foglalta össze a tudós.