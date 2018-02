Nem böjtölhet mindenki - figyelmeztet a dietetikus

A böjtre is fel kell készülni, testileg és lelkileg is - emelte ki Antal Emese dietetikus az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.



A szakértő, akit a húsvét előtti negyvennapos böjttel kapcsolatban kérdeztek, azt mondta: nem annyira drasztikus az az egyházi előírás, amely szerint hamvazószerdán és péntekenként lehetőleg húsmentesen kell étkezni, valamint oda kell figyelni a mértékletességre.



Vannak viszont olyan felekezetek, amelyek azt mondják: egy nap csak egyszer lehet enni. Ez a szakértő szerint táplálkozástudományi szempontból nézve nem jó, a szervezetnek ugyanis károsabb lehet, ha az egy étkezéskor nagyobb mennyiséget fogyaszt az ember.



Antal Emese felhívta a figyelmet arra is, hogy nem böjtölhet mindenki, az idősekre és a gyerekekre pedig külön oda kell figyelni. Minél szigorúbb a böjt, annál többféle hiányállapot jelentkezhet, ami a gyerekeknél fejlődési zavarokat, szellemi visszamaradottságot, koncentrációs problémákat okozhat - hangsúlyozta.