Ne legyen tabu a családban a szexről beszélni

A legfrissebb felmérések alapján egyre többen már a kamaszkor elején átesnek az első szexuális együttléten: bár a 15-19 éves lányok 84%-a és csaknem minden fiú szinglinek vallja magát, 16 éves kor felett a megkérdezettek fele már aktív szexuális életet él.Ennek ellenére minden második családban továbbra is tabutéma a szexualitás, és a megfelelő védekezésről sem tudnak sokat a fiatalok: a tinédzser lányok fele egyáltalán nem védekezik az első együttlétnél, a 16-25 év közötti fiatalok negyede pedig még soha nem használt védekezési eszközt.Szintén kevesen ismerik a nemi úton terjedő betegségeket (például a HPV-t) és a rendelkezésre álló megelőzési módokról sem tudnak.A hiányos felvilágosításért a szülők és az iskola egyaránt felelős – a fogamzásgátlás világnapja alkalmából egy budapesti gimnázium magára vállalta az úttörő szerepet, és alternatív szülői értekezletet tartottak, ahol szakértők segítségével beszélgettek a témáról.

Évente csaknem 16 millió 19 év alatti lány ad életet gyermekének világszerte, amely az összes szülés 11%-át jelenti.Bár hazánkban ez az arány jóval kedvezőbb (1000 tizenkilenc év alatti lány közül csak 22 szül gyermeket), az abortusz gyakorisága továbbra is csak kis mértékben csökken a tizenévesek körében.Az esetek hátterében többek között a felvilágosítás hiánya áll: a megfelelő szülői támogatás sokat segíthet a statisztikák javításában,Bár többségük részt vesz iskolai felvilágosító órán, a felelős szexuális magatartást mégsem sikerül elsajátítaniuk, mert az iskolák többsége nem fektet kellő hangsúlyt a minőségi szexuális oktatásra.A szexuális úton terjedő betegségekről szintén kevés szó esik kamaszkorban. Ennek köszönhetően minden negyedik 25 év alatti fiatal úgy gondolja, hogy a nemi betegségek kizárólag aktus útján terjednek, és hosszabb ideig fennálló, látható tünetek hiányában egyáltalán nem foglalkoznak a kérdéssel.Pedig számos fertőzés (például a humán papillómavírus) orális és anális szex útján, közös intimborotva használattal, sőt, akár egy hevesebb csókkal is átadható, hiszen a kórokozó bőrkontaktus útján is képes terjedni.

Akadnak olyan nemi betegségek, amelyek hónapokig, vagy a HPV esetén évekig lappanghatnak tünetmentesen, és súlyos, akár rákos megbetegedéseket is okozhatnak. Bár óvszeres védekezéssel a legtöbb fertőzés megelőzhető, a HPV esetén például az óvszer csak részleges védelmet nyújt. Ezért (is) lenne fontos, hogy az iskolában és otthon, a szülőkkel is szóba kerüljön a szexualitás, és tisztában legyenek a fiatalok a nem kívánt terhesség és a nemi betegségek elleni hatékony védekezéssel

– hívta fel a szülők figyelmét Dr. Szőnyi György, szülész-nőgyógyász szakorvos, a fogamzásgátlás világnapja alkalmából szervezett alternatív szülői értekezleten.„A minőségi oktatás részeként a felvilágosítás a leghatékonyabb eszköz arra, hogy a serdülőkorúak elsajátítsák a felelős szexuális magatartást, és a családalapításra a megfelelő időben, a megfelelő partnerrel kerüljön sor. Ehhez azonban nyitottságra van szükség az iskolák részéről, hogy a felvilágosítás ne egy kényelmetlenül eltöltött, unalmas és szinte haszontalan 45 percet jelentsen, hanem a saját nyelvükön szólhassunk a kamaszokhoz, legyen időnk megnyitni őket és válaszolhassunk a kérdéseikre" – fejtette ki Séllei Györgyi, szexedukátor.

Ahhoz, hogy fel tudjuk venni a harcot a nem kívánt terhességgel és a szexuálisan terjedő betegségekkel szemben, az első lépés, hogy egy olyan generáció nőjön fel, aki a megfelelő felvilágosításnak köszönhetően fel tudott készülni a szexuális életre. Ezért is támogatjuk teljes szívvel az olyan törekvéseket, mint a fogamzásgátlás világnapi alternatív szülői értekezlet, ahol a szülők és az iskolák első kézből hallhatják, hogyan lehetne sokkal jobb eredményeket elérni ezen a kényes területen

– hangsúlyozta Keresztúri József, a Nemes-Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium igazgatója.„A legtöbb családban a szex szó még mindig tabunak számít, és sok szülő nem gondol bele, hogy a kellő lelki és anyagi támogatás hiányában. A magyar szülőknek csupán a tizede támogatja anyagilag a gyermekét, ha fogamzásgátlásról van szó, ami közvetve ahhoz vezet, hogy minden hetedik szexuális életet élő tinédzser inkább sürgősségi fogamzásgátlásra költ.– hívta fel a figyelmet Rozs Erika, szexuálpszichológiai szakpszichológus.

Ha beszélgetünk otthon a szexről (például az iskolában ingyenesen igényelhető HPV-oltás kapcsán), és gondoskodunk arról, hogy az adott pillanatban legyen óvszer a gyermekünknél, számos betegségtől megóvhatjuk, nem beszélve a nem kívánt terhesség okozta fizikai és lelki megterhelésről

– tette hozzá.A szexuális úton terjedő betegségek megelőzése szintén kulcsfontosságú, ugyanis a kellemetlen tünetek mellett súlyos megbetegedéseket is okozhatnak: a HPV felel például a méhnyakrákos esetek döntő többségéért.

A HPV egy igen gyakori fertőzés, amely hosszabb távon méhnyakrákot, hüvely-, és szeméremtesti rákot, végbélnyílás körüli daganatot és nemi szervi szemölcsöt is okozhat. Ma már létezik a vírus ellen védőoltás, amelyet a 7. osztályos, 13. életévüket betöltött lányok ingyenesen igényelhetnek Magyarországon is

