Ne kelljen azért táppénzre menni, mert ülőmunkát végzünk - Tippek, hogy ne terheljük a gerincünket

A KSH adatai szerint az összes táppénzes kiadás 89 milliárd forintra rúgott 2016-ban. Ha ezt nézzük, feltétlenül gazdaságosabb a helyes testtartást elősegítő ergonomikus munkaállomások kiépítése. Az ésszerűséget tekintve is hasonló a helyzet, hiszen az embert anatómiailag nem 8-10 órás ülésre „szánták", a helytelen ülés például majdnem kétszer jobban terheli a gerincet, mint az állás.Sokat hallani mostanában az ülő munka ártalmairól, de nem árt költségoldalról is megnézni a helyzetet. A KSH legfrissebb adatai szerint a táppénzes esetek jó részét két betegségcsoport adta 2016-ban. Negyedét (!) a csont- és izomrendszeri vagy kötőszöveti betegségek okozták, 19-20 %-át pedig a légzőszervi megbetegedések. Ráadásul az is kiderült az adatokból, hogy ritkábban, de hosszabb időre esünk ki betegség miatt a munkából, a mozgásszervi betegségek pedig köztudottan hosszadalmasak, gyakran válnak az életminőség romlásával járva krónikussá.Ha pusztán az Egészségbiztosítási Alapra háruló táppénzes költségeket nézzük, ami tavalyelőtt 89 milliárd forint volt, és még nem beszéltünk a betegre háruló költségekről (gyógyszer, kezelés, kiesett jövedelem), feltétlenül olcsóbb, ha olyan eszközökbe ruházunk be, ami a munkavégzés közben biztosítja a helyes testtartásunkat.„Egy alapfelszerelés, amelybe beletartozik a monitorállvány, a csuklótámaszos egéralátét, a csuklótámasz billentyűzethez, a lábtámasz, a háttámasz és a dokumentumtartó, nagyjából 50-60 ezer forintba kerül. Ezzel már sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk az egészségünket – mondja Csala Kitti, az irodai ergonómiával foglalkozó Fellowes cég márkamenedzsere. – Az ülő-álló munkaállomások, amelyekkel könnyen és kényelmesen lehet váltogatni a munkavégzés közben az ülést az állással, egyelőre még 1-2 százezres beruházást jelentenek."Egy átlag magyar felnőtt naponta 5 órát ül, az irodai dolgozók 8-10 órát is. A helytelen ülés kétszer jobban terheli meg a gerincet, mint az állás. Ha ráadásul a nyomás állandóan féloldalas is, kialakulnak a mozgásszervi betegségek. A rossz tartás nem csak a vázrendszerre, hanem az izmokra és szalagokra is rosszul hat. Rossz lesz a szövetek keringése és anyagcseréje, kialakulnak a degeneratív elváltozások.A szék ülőfelületén teljesen csússzunk hátra, így a derekunk a széktámla alsó részének támaszkodik. A szék ülőfelülete ne nehezítse a térdhajlatban a keringést, a láb kényelmesen pihenjen a földön. Az asztal magassága akkor megfelelő, ha a helyes ülés mellett az asztalon levő számítógép-billentyűzetet kb. 90 fokos könyöktartással tudjuk kezelni, csuklónkat meg tudjuk támasztani. A képernyő az asztalon úgy helyezkedjen el, hogy a billentyűzet és a képernyő felváltott figyelése ne terhelje a nyakat fölöslegesen nagy mozgásokkal.Miután bizonyítottan az is kb. csak egyharmadával csökkenti az ülés okozta kockázatokat, ha naponta egy órát sportolunk, ezért a szakemberek azt ajánlják, legalább félóránként szakítsuk meg az ülő munkát, mozgassuk át magunkat, vagy ha van lehetőség a munkaállomás állóvá alakítására, folytassuk a munkát negyedóráig állva. Telefonálás közben sétálgassunk, az emeleteket lépcsőn tegyük meg, a kollégánkhoz menjünk oda, ha meg akarunk beszélni vele valamit. Munkából hazaérve ne huppanjunk le a tévé vagy az otthoni számítógép elé, mozogjunk, és ha jót akarunk magunknak, a tévét is inkább a földön fekve, felpolcolt lábakkal nézzük. Ergo, csak gazdaságosan és ésszerűen!