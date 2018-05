Napi egy tojással megelőzhetők a szívbetegségek

A British Medical Journal című orvosi szaklapban ismertetett kutatásban kínai tudósok tíz kínai város több mint félmillió 30-79 éves lakójának 2004-2008-ban felvett adatait elemezték és követik őket azóta is, feljegyzik a betegségek és a halálozások előfordulását a kiválasztott populációban.



"Eredményeink tovább növelik a tudományos bizonyítékok számát, amelyek az egészséges kínaiaknak tanácsolt, tojásra vonatkozó étkezési útmutatást támasztják alá" - mondták a szerzők.



A kutatás kapcsolatot talált napi egy tojás fogyasztása és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának 11 százalékos, ezen belül az iszkémiás szívbetegségek 12 százalékos, a jelentősebb koronaér-elzáródások 14 százalékos, az agyvérzés 26 százalékos, valamint az agyi infarktus (iszkémiás stroke) csökkenése között.



A halálozás kockázata is csökkent a napi tojásfogyasztók között azokhoz képest, akik nem ettek tojást: 18 százalékkal kevesebben hunytak el szív- és érrendszeri betegségekben és 28 százalékkal kevesebben agyvérzés következtében.



A tojás gazdag koleszterinben, de jó minőségű fehérjében, számos vitaminban és más élettanilag fontos anyagban is. Az utóbbi években egyre több kutatás támasztja alá fogyasztásának előnyeit.



A kínai tudósok szerint a korábbi hasonló témájú kutatások többnyire kisebb léptékűek voltak, kevesebb kardiovaszkuláris beteget vizsgáltak és nem tudtak pontos becsléseket végezni a stroke egyes típusainak kockázatáról.